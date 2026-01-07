连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起

近年，阿拉斯加长脚蟹成为市民到酒楼用餐的晚市菜式首选，各连锁酒家都会不时推出长脚蟹优惠价益街坊。一向提供中高档粤式菜肴而备受食客追捧的陶源酒家，最近再度推出超抵优惠，晚市限定的阿拉斯加长脚蟹快闪半价，每斤只售$198，再度跌破底价，并同步推出晚市珍味3选1菜，海鲜爱好者不容错过！

连锁酒楼陶源酒家近日推出的优惠主角，是来自美国阿拉斯加深海的长脚蟹，肉质特别饱满、鲜甜及富弹性。为了让食客能品尝到最原始的鲜味，酒楼推出「快闪半价」长脚蟹，优惠价每斤只需$198，可选白烚或清蒸，其他食法则需另加$300，售完即止。

此外，除阿拉斯加长脚蟹，陶源酒家亦同步推出晚市珍味3选1菜式，食客可以优惠价品尝3款人气菜式。包括有选用优质羊腩加柱侯酱、南乳等炮制的古法羊腩煲，会员价$108/份、优惠价$138/份。另有外皮金黄酥脆的京式片皮鸭，每份优惠价$118，以及约1斤4两的清蒸东星斑，优惠价只需每条$198。

分店地址︰ 湾仔店：菲林明道8号大同大厦1-2楼 旺角店：豉油街118号仕德福酒店地下 尖沙咀店：加连威老道98号东海商业中心LG1楼

备注︰只限晚市堂食；优惠须两位起，并同时选购一款正价小菜；不可与其他优惠同时使用；另收加一服务费



连锁酒楼2大优惠 金阁海鲜酒家/半岛渔港

1. 金阁海鲜酒家︰全日多款点心$13.8

牛头角金阁海鲜酒家推出饮茶优惠，超过10款经典点心如鲜竹牛肉球、蚝皇叉烧包等，周一至六划一价$13.8。午市另有$19.8香滑贵妃鸡饭，以及$48.8干炒牛河等厨师推介，为街坊提供丰富又实惠的美味选择，性价比极高。

2. 半岛渔港︰晚市优惠小菜$18

连锁酒楼半岛渔港于周六、日晚市推出优惠，两位起即可以$18品尝两大招牌菜2选1。选择包括肉质松软、蜜汁香甜的叉烧皇，或鲜甜爽弹的白灼海生虾，后者配上特制豉油，更能突显鲜味，绝对是海鲜爱好者的不二之选。

