长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折

长者自助餐优惠2026｜自助餐长者优惠｜酒店自助餐以多样化的美食选择和舒适的用餐环境，向来是家庭聚会，特别是与长者共餐的热门之选。踏入2026年，全港多家星级酒店纷纷推出专为60岁或以上长者而设的自助餐优惠，让银发族能以更实惠的价钱，尽享环球佳肴。本文为大家精选了20家提供长者优惠的自助餐，当中不仅有震撼的买一送一优惠，更有以花胶、鲍鱼、龙虾等矜贵食材作主题的盛宴，绝对不容错过。

长者自助餐2026年最新优惠！精选20大星级酒店 60岁或以上适用

1. 九龙香格里拉 Café Kool 长者自助餐全年65折

九龙香格里拉 Café Kool 长者全年65折

九龙香格里拉Café Kool推出「银发贵宾专属礼遇」，针对60岁或以上长者提供自助餐65折优惠。餐厅同时引入全新「流金珍味」主题自助餐，于晚市时段供应多款现场手切牛肉火锅、鲜脆肉鲩及星斑等特色菜式，让宾客在冬季享用各种暖胃火锅佳肴，超过200款美食亦于不同时段轮流供应。

九龙香格里拉 Café Kool

查询电话：+852 2733 8753

地址：尖沙咀么地道64号九龙香格里拉大酒店阁楼

Café Kool长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $351/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $389/位起 星期一至五自助晚餐 $576/位起 星期六、日、公众假期及公众假期前夕自助晚餐 $614/位起

2. 尖沙咀美丽华酒店 Yamm 滋补主题自助晚餐 花胶燕窝鲍鱼齐汇

尖沙咀美丽华酒店 Yamm 滋补主题自助晚餐 花胶燕窝鲍鱼齐汇

尖沙咀美丽华酒店的 yamm 餐厅推出全新滋补主题自助晚宴，以花胶、燕窝及鲍鱼为主要食材，带来一系列丰富菜式。当中亮点包括火瞳金丝花胶海参烩燕窝、红烧顶汤花胶螺片扣鸭掌，以及惹味川辣妃子醉鲍鱼等多道菜肴，透过多元烹调手法，呈现各种营养美味，让宾客品尝顶级鲜美滋味。备受欢迎的即切北京片皮鸭、优质空运波士顿龙虾，以及多款热门冰镇海鲜，亦将继续无限供应。

美丽华酒店 Yamm

查询电话：+852 2315 5111

地址：尖沙咀弥敦道118-130号美丽华广场2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

Yamm长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $262/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $289/位起 星期一至五自助晚餐 $368/位起 星期六、日、公众假期及公众假期前夕自助晚餐 $403/位起

3. 香港逸东酒店 The Astor 自助晚餐限时6折 入座送缅因州龙虾尾

香港逸东酒店 The Astor 自助晚餐限时6折 入座送缅因州龙虾尾

逸东酒店 The Astor自助餐设有七个特色美食专区，供应多种即场烹调的国际菜式。由1月开始，酒店特别推出「韩风美食派对夜」自助晚餐，集中呈献多款正宗韩国菜肴，例如韩式五花肉、韩式烤鸡以及韩式部队锅等。此外，旋风薯片、热狗棒、泡菜饺子等多款经典街头美食也可以在The Astor品尝。

晚市时段入座的宾客，The Astor会为每位奉上限定蜂蜜牛油美国缅因州龙虾尾一份，宾客可选择芝士味或香辣味酱汁，带来截然不同的口感体验。每位宾客另可享用晚市专属的韩式烧牛肉一份，选用优质韩牛，由厨师现场即席烹调，肉质嫩滑多汁。

香港逸东酒店 The Astor

查询电话：+852 2710 1901

地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼层

The Astor 长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $223/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $334/位起 星期一至四自助晚餐 $363/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $470/位起

4. 红磡都会海逸西餐厅 长者自助餐买一送一

红磡都会海逸西餐厅 长者自助餐买一送一

红磡都会海逸西餐厅酒店于1月起推出「海皇龙虾野菌荟」自助晚餐，长者享买一送一优惠。精选美食包括芝士焗生蚝、鼎皇高汤一品锅、泰式甲抛叶炒龙虾、北京烤鸭、刺身拼盘、雪花蟹脚、波士顿龙虾等。另有阿华田主题甜品、Mövenpick雪糕、即焗梳乎厘、金枕头榴梿脆酥等甜点，无限畅饮德国啤酒及汽水。

红磡都会海逸酒店 西餐厅

查询电话：+852 3160 6880

地址：红磡都会道7号都会海逸酒店7楼西餐厅

西餐厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $286.6/位起 星期一至四自助晚餐 $460.8/位起

5. 香港康得思酒店 The Place 任食龙虾/北海道毛蟹/生蚝

香港康得思酒店 The Place 任食龙虾/北海道毛蟹/生蚝

香港康得思酒店The Place餐厅近日推出全新「鲟龙荟臻」主题自助餐，荟萃环球鲜美海产与多国风味烹艺，如加拿大开边冻龙虾、北海道毛蟹、纽西兰生蚝、铁板香煎鹅肝、烧纽西兰肉眼等；更有提供由糕点行政总厨Roy Ma与团队精心设计多款甜品，为餐桌增添甜蜜滋味。

香港康得思酒店 The Place

查询电话：+852 3552 3200

地址：旺角上海街555号L楼层

The Place长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $437.8/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $437.8/位起 星期一至五自助晚餐 $734.8/位起 星期六、日、公众假期及公众假期前夕自助晚餐 $734.8/位起

6. 九龙酒店 倚窗阁 66米超长自助餐枱 生蚝/片皮鸭/奈禾牛

九龙酒店 倚窗阁 66米超长自助餐枱 生蚝/片皮鸭/奈禾牛

九龙酒店倚窗阁以优质自助餐闻名，深受食客喜爱，环境舒适且菜式丰富多样。1月起，倚窗阁全新推出「奈禾牛 · 海鲜飨宴」自助晚餐，汇聚顶级奈禾牛与新鲜海鲜，包括新鲜生蚝、雪花蟹脚、加拿大翡翠螺、北京片皮鸭、香草海盐慢烤有骨肉眼扒等，满足饕客对高质食材的追求。

九龙酒店 倚窗阁

查询电话：+852 2929 2888

地址：香港九龙尖沙咀弥敦道19-21号

倚窗阁长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $245/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $257/位起 星期一至日及公众假期自助晚餐 $425/位起

7. 8度海逸酒店 8度餐厅 海鲜主题自助餐 即焗开心果朱古力心太软

8度海逸酒店 8度餐厅 海鲜主题自助餐 即焗开心果朱古力心太软

位于土瓜湾的8度海逸酒店内的8度餐厅供应多样化的新鲜海鲜以及国际菜式，特别推荐即开生蚝、鳕场蟹脚、避风塘软壳蟹、煎鸭肝，以及烧肉眼等菜肴。餐厅另设即煮甜品专区，让食客享用明炉烘烤的开心果朱古力心太软，同时还有焦糖布丁、开心果芝士蛋糕、日式热情果芝士蛋糕等多种甜点选择。

8度海逸酒店 8度餐厅

查询电话：+852 2126 1960

地址：九龙土瓜湾九龙城道199号

8度餐厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 假日自助午餐 $328/位起 星期一至四自助晚餐 $455/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $568/位起

8. 尖沙咀YMCA再临阁自助餐长者优惠$270 日韩风味主题 冰镇海鲜

尖沙咀YMCA再临阁自助餐长者优惠$270 日韩风味主题 冰镇海鲜

尖沙咀港青酒店 YMCA旗下自助餐厅「再临阁」，将从1月12日开始推出全新「日韩风味」自助晚餐主题，带来超过20款地道日韩美食。菜式涵盖多款经典选择，例如炖人参鸡汤、韩式炸鸡、韩式五花腩、日式串烧、日式拉面，以及味噌比目鱼等。此外，餐厅亦提供受欢迎的冰镇海鲜、特色沙律、寿司及刺身、烤肉、鲷鱼烧，以及Häagen-Dazs雪糕等多种甜点与菜肴，供宾客自由选取。

港青酒店 YMCA 再临阁

查询电话：+852 2268 7818／2268 7000

地址：尖沙咀梳士巴利道41号港青酒店南座4楼

再临阁长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 平日自助午餐 $270/位起 假日自助午餐 $340/位起 星期一至四自助晚餐 $470/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $499/位起

9. 六国酒店Le Menu自助餐 无限量供应龙虾/鲍鱼/片皮鹅

六国酒店Le Menu自助餐 无限量供应龙虾/鲍鱼/片皮鹅

Le Menu全新自助晚餐「华丽盛宴大汇演･自助晚餐 - 龙虾･扣鲍鱼･片皮鹅」现已登场，融合东南亚、日本、中式及欧陆菜式，每晚配以精彩即席烹调表演，为宾客带来视觉与味觉双重享受。大厨选用优质食材，炮制多款菜肴，包括波士顿龙虾、加拿大雪花蟹脚、面包蟹、烧肉眼扒、片皮鹅、沙律冻盘及中西热荤等。此外，每位客人入座更可获堂弄原只鲍鱼鸭掌一客；周五至周日及公众假期更设双重甜品表演，如火焰雪山或橙酒班戟。

六国酒店 Le Menu西餐厅

查询电话：+852 2866 3808

地址：湾仔告士打道七十二号六国酒店1楼

Le Menu长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助晚餐 $399/位起 星期六、日及公众假期自助晚餐 $449/位起

10. 九龙海逸君绰酒店 The Promenade 维港海景配矜贵海鲜/花胶

九龙海逸君绰酒店 The Promenade 维港海景配矜贵海鲜/花胶

The Promenade推出「海皇龙虾野菌荟」，以冬季丰饶食材打造奢华盛宴。主厨精选新鲜龙虾及多款野菌，巧妙融合鲜甜与幽香，呈现层次丰富的华丽风味。招牌菜包括香浓四式芝士焗龙虾伊面，浓郁芝士衬托嫩滑龙虾，搭配传统伊面，口感细腻诱人；另有温暖涮涮锅，汇集A5和牛、花胶、时令蔬菜及野菌，汤底温润，释放食材原汁原味。此外还提供即开生蚝，让宾客在寒冬中尽享海洋与森林的珍馐。

九龙海逸君绰酒店 The Promenade

查询电话：+852 2996 8432

地址：香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号

The Promenade长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $231/位起 假日自助午餐 $306/位起 星期一至五自助晚餐 $374/位起 星期六、日及公众假期自助晚餐 $404/位起

11. 丽豪酒店 濠餐厅 环球火锅自助餐 多款海鲜+港式小菜

丽豪酒店 濠餐厅 全新火锅自助餐 多款海鲜+港式小菜

濠餐厅隆重献上「环球火锅自助餐」，精选逾数十款国际海鲜、热腾腾炒菜以及多样精美甜品，让食客尽情品尝丰富美食。这次自助餐特别集合酒店内其他餐厅的招牌菜式，包括香煎安格斯西冷牛排、白酒奶油酱烩松叶蟹脚，以及嫩滑香草烤羊排等，同时加入各种东南亚风味菜肴与传统港式小吃。

丽豪酒店 濠餐厅

查询电话：+852 2132 1040

地址：沙田大涌桥路34-36号

濠餐厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $188/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $198/位起 星期一至四自助晚餐 $238/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $258/位起

12. 荃湾如心酒店 Café Circles 长者自助餐$287起

荃湾如心酒店 Café Circles 长者自助餐$287起

即日起至2月28日，荃湾西如心酒店的Café Circles推出「冬日珍馐美馔」自助餐，以多款矜贵食材入馔，精心炮制一系列滋补暖心佳肴，重点推介包括鲍鱼鸡煲、辣酒煮东风螺及滋补双冬焖羊腩，每一道皆融合精湛厨艺与冬日灵感，为身心注入暖意。此外，Café Circles更为60岁或以上的长者提供特别优惠，低至$287/位起即可享用星级酒店自助餐。

荃湾如心酒店 Café Circles

查询电话：+852 2280 2868

地址：荃湾杨屋道8号

Café Circles长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $287/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $367/位起 星期一至四自助晚餐 $426/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $494/位起

13. 历山酒店 历山餐厅 海鲜自助餐 长者额外折扣

历山酒店 历山餐厅 海鲜自助餐 长者额外折扣

位于香港岛北角的历山酒店，采用优雅的维多利亚宫廷风格设计，为宾客营造奢华舒适的用餐氛围。酒店旗下的历山餐厅近日推出「海鲜春日荟」自助餐，汇聚多款国际美食供食客选择，其中包括无限供应新鲜肥美的面包蟹，以及任饮Asahi生啤酒。而年满60岁或以上的长者更享有乐悠折扣优惠，自助午餐及晚餐每位低至$311。

历山酒店 历山餐厅

查询电话：+852 3893 2868

地址：香港北角城市花园道32号

历山餐厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期六、日及公众假期自助午餐 $311/位起 星期五、六及公众假期前夕自助晚餐 $455/位起

14. 沙田帝逸酒店 Alva House 松露‧珍菌‧海鲜三重奏自助餐

沙田帝逸酒店 Alva House 松露‧珍菌‧海鲜三重奏自助餐

沙田帝逸酒店备受欢迎的自助餐餐厅Alva House，将于1月5日起至3月31日推出全新主题自助晚餐「松露‧珍菌‧海鲜三重奏」。主厨团队特别设计一系列创新菜肴，将松露独特的浓郁香气与多种珍贵菇菌的鲜美风味巧妙结合。海鲜区同样丰富多样，无限量供应的蒜蓉茄汁炒虎虾、岩盐烧油甘鱼鲛、面包蟹、鳕场蟹脚以及冻龙虾等多款优质选择，让食客尽情享用。

沙田帝逸酒店 Alva House

查询电话：+852 3653 1168

地址：沙田源康街1号

Alva House长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（需另收加一服务费） 星期一至五自助午餐 $270/位起 星期六、日及公众假期自助早午餐 $400/位起 星期一至四自助晚餐 $580/位起 星期五至日、公众假期及其前夕自助晚餐 $630/位起

15. 沙田万怡酒店 MoMo Café 粤菜主题自助餐 即切烧味/花胶炖汤

沙田万怡酒店 MoMo Café 粤菜主题自助餐 即切烧味/花胶炖汤

沙田万怡酒店MoMo Café将于2026年1月至2月期间推出名为「悦」馔广东荟萃的自助餐，菜式集中展现粤菜特色，结合经典手法与创新元素，为食客带来多款高级食材。自助餐包括多款矜贵海鲜及肉类选择，例如鲜甜龙虾、口感嫩滑的鸭肝、澳洲谷饲牛肉眼，以及滋补的花胶炖汤。现场另设即切烧味及即场制作的甜品，让用餐过程更具互动性。

沙田万怡酒店 MoMo Café

查询电话：+852 3940 8888

地址：沙田安平街1号2楼

MoMo Café长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $191/位起 星期六、日及公众假期自助午餐 $245/位起 星期一至四自助晚餐 $365/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $407/位起

2026星级酒店自助餐长者优惠！65岁或以上适用

16. 香港朗廷酒店 The Food Gallery 任食生蚝/波士顿龙虾/海参鲍鱼扣花胶

香港朗廷酒店 The Food Gallery 任食生蚝/波士顿龙虾/海参鲍鱼扣花胶

朗廷酒店The Food Gallery推出的「珍馐百味」自助晚餐，提供多款精致菜肴供宾客选择。重点推荐包括火炙海胆吞拿鱼腩寿司、新鲜生蚝、波士顿龙虾伴蒜香葱油，以及金汤海参鲍鱼扣花胶。此外，还有香煎鸭肝配烤牛油多士伴芒果酱、烤乳猪卷、西班牙风味海鲜饭。甜点部分则有红桑子64%朱古力蛋糕、法式焦糖炖蛋、法式薄可丽饼、巴斯克芝士蛋糕，以及杂锦莓千层酥。

香港朗廷酒店 The Food Gallery

查询电话：+852 2132 7898

地址：香港九龙尖沙咀北京道8号

The Food Gallery长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $231/位起 周末自助午餐 $306/位起 星期一至四自助晚餐 $374/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $404/位起

17. 九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅 鲍鱼/花胶/燕窝主题自助餐

九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅 鲍鱼/花胶/燕窝主题自助餐

位于香港九龙的维景酒店棕榈阁西餐厅，每晚供应丰盛自助晚餐，汇聚多国精选美食。餐厅特别推出包括新鲜鲍鱼、滋补花胶、顶级燕窝，以及优质美国肉眼牛排等高级食材，让宾客尽情品尝。菜式选择多样丰富，涵盖海鲜、肉类及国际风味，定能满足不同口味需求。

九龙维景酒店 棕榈阁西餐厅

查询电话：+852 2197 3509

地址：九龙窝打老道75号九龙维景酒店1楼

棕榈阁西餐厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助晚餐 $238/位起 星期六、日及公众假期自助晚餐 $255/位起

18. 香港黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅 户外炭烤区即烧海鲜 周末加推乳猪

香港黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅 户外炭烤区即烧海鲜 周末加推乳猪

聆沨咖啡厅推出海洋鲜味自助盛宴，户外炭烤区备有多款即烧海鲜，包括蒜香扇贝、照烧鱿鱼、盐烧白鳝、牛油蒜香沙白及原条秋刀鱼，炭火焦香与海鲜甘甜完美结合。每位宾客可享主厨特制法式焗龙虾米多，浓郁酱汁衬托细嫩龙虾肉，滋味奢华。热荤区新增姬松茸赤肉炖竹丝鸡及鲍汁花胶炆海参，带来养生风味。甜品推荐自家制梳乎厘班戟，轻盈蛋香，配糖浆及水果更添美味。周末及公众假期，炭烤区加推原只炭烤乳猪，皮脆肉嫩，香气诱人。

香港黄金海岸酒店 聆沨咖啡厅

查询电话：+852 2452 8888

地址：香港青山公路1号香港黄金海岸酒店低层地下

聆沨咖啡厅长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $304/位起 星期六至日及公众假期自助午餐 $394/位起 星期一至五自助晚餐 $458/位起 星期六、日及公众假期自助晚餐 $556/位起

19. 南湾如心酒店 I-O-N 东南亚主题 椰子鸡汤/避风塘琵琶虾

南湾如心酒店 I-O-N 东南亚主题 椰子鸡汤/避风塘琵琶虾

黄竹坑I-O-N团队主理的全新「东南亚狂热自助餐」，带食客探索新加坡与马来西亚特色风味。餐飨以咸蛋黄脆鱼皮及马来椰子鸡汤开场，海鲜迷可品尝星洲胡椒炒面包蟹、避风塘琵琶虾（仅限假日晚餐）以及芝士咸蛋煮花螺等招牌菜。甜点区同样丰富，马来咖啡合桃露、斑兰咸椰浆粟米糕及榴梿鲜奶麻糬挞带来浓郁南洋风情。

南湾如心酒店 I-O-N

查询电话：+852 3968 8888

地址：香港香港仔黄竹坑道55号

I-O-N长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 假日自助午餐 $271/位起 星期一至五自助晚餐 $311/位起 星期六、日及公众假期自助晚餐 $343/位起

20. 香港万怡酒店（西环） MoMo Café 新岁飨宴 无限畅饮生啤

香港万怡酒店（西环） MoMo Café 新岁飨宴 无限畅饮生啤

MoMo Café于2026年呈献充满新意的节庆美食。厨师团队巧妙结合国际风味与新鲜食材，打造多道寓意吉祥的创意菜肴，为味蕾带来全新体验，包括细腻浓郁的法式龙虾汤、香气扑鼻的马来西亚喇沙、辣劲十足的香辣肉碎烧蚝、外脆内嫩的烧腩卷，以及浸润香草的烧春鸡，每一道均带来丰富层次。晚餐时段更提供无限畅饮冰冻生啤，搭配12款Mövenpick精选雪糕，让飨宴更添满足。

香港万怡酒店（西环） MoMo Café

查询电话：+852 3717 8888

地址：香港西营盘干诺道西167号

MoMo Café长者自助餐优惠价目表：

时段 价钱（已连加一服务费） 星期一至五自助午餐 $167/位起 星期六至日、公众假期 $216/位起 星期一至四自助晚餐 $363/位起 星期五至日及公众假期自助晚餐 $413/位起

*优惠受条款及细则约束，产品的售价或有所更新，仅供参考。