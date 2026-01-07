湾仔小食老店推「平绝区内早餐」！$15三文治+奶茶/咖啡 网民：唔系揸流滩

在通胀压力及昂贵租金的双重夹击下，不少食肆经营都面对挑战，要找到「平、靓、正」的餐厅可谓难上加难。一名网民在社交平台上分享，在湾仔一间外卖小食店以$15的价钱便购得一份三文治及樽装咖啡，形容为意外惊喜，事件引起网民热烈讨论。

湾仔「潮香园美食」平价早餐 $15三文治+奶茶/咖啡

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，指在湾仔柯布连道的「潮香园美食」寻获性价比极高的早餐。该店每份三文治仅售$10，可以$5加配咖啡、奶茶、维他奶、柠檬茶等饮品，价格相宜，亦有提供多元化的食物选择，不过就仅限早市时段外卖供应。

网民试食后大赞：唔系揸流滩，起码有两块火腿

此外，帖主提到自从老字号「打工仔饭堂」良友快餐于去年10月结业后，湾仔区内便鲜有平价美食。帖文发布后引起广大回响，不少网民大赞「早餐经济实惠」，是「粮尾打气」的恩物。然而，有部份网民就质疑小食店「卖咁平，啲馅可能净系得你见到咁多」，帖主亦有留言澄清指三文治并非将货就价，「帮衬过好多次唔系揸流滩，起码芝士腿治有两块火腿！」，证明用料实在。

潮香园美食

地址：湾仔柯布连道4号香江大厦地下A-C号舖

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组