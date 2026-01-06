Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐$42叹养生五指毛桃鸡饭！午市限定配经典红豆冰 附2大连锁快餐优惠

饮食
更新时间：15:22 2026-01-06 HKT
香港人生活节奏急促，想在午饭时间食得饱足又健康，连锁快餐店大家乐绝对是不少人的热门选择。最近，大家乐再度推出极具性价比的午市套餐，只需$42即可享用到充满特色的「五指毛桃鸡饭」配一杯清凉解渴的「红豆冰」，为繁忙的上班族提供一个暖胃又满足的养生午膳选择。

大家乐滋补五指毛桃鸡肉饭 配清甜红豆冰

大家乐再度推出极具性价比的午市套餐
今次推广的主角「五指毛桃鸡饭」，亮点在于其独特的烹调方式。五指毛桃本身是一种常用于食疗的药材，气味芳香，有类似椰子的香气。根据传统记载，它具有健脾补肺、益气利湿的功效，特别适合在潮湿天气或身体感到疲倦时食用，有助恢复元气。大家乐将其融入菜式，用五指毛桃汁来烹煮鸡件，令鸡肉不仅吸收了草本的清香，肉质也特别鲜嫩。滋味与健康兼备，让人食欲大振。

一个完美的午市套餐，除了主食，饮品同样重要。这个$42的套餐搭配了港人最爱的经典饮品「红豆冰」。大家乐的红豆冰向来用料十足，将煮得软糯绵密的红豆铺在杯底，倒入淡奶和碎冰，每一口都能吸到清甜的红豆与冰爽的沙冰，为下午的工作提神打气。

大家乐午市优惠

  • 优惠套餐： 五指毛桃鸡饭配红豆冰

  • 价钱：$42

  • 供应时段： 只限午市供应

  • 条款及细则：

    • 优惠供应视乎各分店实际情况而定。

    • 产品图片仅供参考。

 

2大快餐店快闪优惠 一粥面/麦当劳

1. 一粥面$20外卖早餐

一粥面全新外卖早餐优惠，$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择，糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，足以提供整个上午满满的能量。 

2. 麦当劳$10加配麦乐鸡/麦炸鸡/脆香鸡翼

即日起至1月8日，麦当劳加推$10快闪优惠。顾客选购任何超值套餐或「麦麦心意赏」后，可额外以$10加配外脆内嫩的麦乐鸡（4件）、金黄香脆的麦炸鸡（1件），或是皮脆肉滑的脆香鸡翼（2件）。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral一粥面McDonald's

 

同场加映：连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效

 

 

 

