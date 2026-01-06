老妈拌面撤出香港！？「台湾第一拌面」多间分店突然结业 食客扑空大感可惜

再有海外食肆品牌撒出香港！？近年香港食肆面临重大难关，无论是老字号抑或过江龙均难逃结业潮。以其独特的台湾风味和手工日晒关庙面闻名的「老妈拌面」，近日就被发现其在香港的多间分店突然停业，引发网民热议，担心这个备受追捧的品牌是否全面撤出香港市场。

老妈拌面全线撤出？北角/奥海城店突然结业

近日有网民发现，老妈拌面位于北角汇的分店被围封，并在社交平台Threads上发文慨叹：「全线结业？！记得以前食过都几好食...」。帖文附上的图片显示，店舖门口已被围板封起，内部正在进行工程。

根据官方社交平台，老妈拌面在香港设有北角汇、奥海城及香港站三间分店。然而，北角汇商场职员确认该分店早几日已停业，「唔会再开番」。而另一间位于奥海城商场三期的分店，商场职员亦透露「早几日已执笠，唔会再开，是店家的商业决定」。至于最后剩下的香港站分店，网上资料亦显示为「暂停营业」。 此外，品牌的官方社交平台自2025年11月30日后便再无更新，其官方联络电话也已被停用，种种迹象让全线结业的传闻甚嚣尘上。

《星岛头条》正向品牌了解，截稿前未获回复。

攻港6年全盛时期6分店！ 手工日晒关庙面闻名

老妈拌面源自台湾，始于2013年，最初以包装面起家，凭借选用台南特产的「手工日晒关庙面」，以「Q弹不软烂」的独特口感，迅速在市场上打响名堂。 品牌坚持「无添加」匠心制作，成功研发出多款人气口味，并屡获「台湾第一拌面」的美誉。 其老成都担担面更曾获全球著名「快煮面之神」Hans Lienesch评为「2019年全球第八」。 2019年，老妈拌面进军香港，在将军澳中心开设首家海外分店，全盛时期在港拥有多达六间分店，遍布旺角、屯门、荃湾等地，为香港食客带来地道的台湾风味。

除了招牌的拌面如花雕鸡拌面、川味红烧牛肉面外，香港分店亦曾推出限定的豆乳香香鸡饭，深受食客喜爱。 品牌受欢迎之处，除了其独特的酱料配方外，更在于其面条的制作。坚持古法，面条经48小时天然日晒，不添加防腐剂，煮后汤汁清澈，面条久煮不烂，充满浓郁的麦香。

老妈拌面实体店的全线结业，对于一众喜爱其面食的顾客而言，无疑是一个坏消息。不过，值得庆幸的是，虽然门市不再，但老妈拌面的包装面目前仍在百佳、HKTVMall等零售渠道有售，一众爱好者仍能在家中回味这份来自台湾的美味。