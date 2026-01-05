Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客

广东烧味早已深深植根于本地饮食文化，无论是繁忙上班族的快捷午餐，还是家庭聚会的丰富菜肴，总少不了它的身影。近日，有网民就在社交平台分享于太子老字号「齿留香」品尝乳猪饭，高水准的品质和性价比令他感到相当惊喜，更引发网民的热烈讨论。

太子老字号「齿留香」$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩

日前，有网民于Facebook群组「香港茶记关注组」发帖，分享其在太子界限街的「齿留香」享用晚餐的经历。 事主表示，当晚因附近其他餐厅的晚餐不合心意，最终选择了「齿留香」的乳猪饭。一客乳猪饭跟配例汤$60，额外以$8加配一只咸蛋，他形容乳猪皮脆肉嫩，「冇下栏位，不过肉就少D，唔系个个人钟意」。

该分享帖文一出，随即引来大量网民留言，反应相当热烈。不少食客都对乳猪的卖相赞不绝口，纷纷留言「一流，脆皮乳猪」、「皮好薄、正」、「睇落脆猪好食过5星个啲」，更认为性价比甚高，「乳猪好靓，唔错的晚餐」、「乳猪要带骨先正的」。

开业超过30年 发哥/夏韶声也帮衬

齿留香是油尖旺区著名的烧味老店，开业超过30年，主打白切鸡、烧肉、烧鹅等广东烧味。当中，齿留香叉烧一向甚有盛名，不少食客品尝过后都会称赞质感软腍，肉汁丰厚，水准备受肯定。据悉，著名歌手夏韶声及影帝周润发也是该店的座上客。

 

齿留香

  • 地址：太子界限街26号地舖
  • 电话：2623 7879
  • 营业时间：星期一至日 10am-10pm

资料来源：香港茶记关注组

