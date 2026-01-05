将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐

将军澳九龙东帝苑酒店开幕！香港帝苑酒店品牌宣布，于2026年1月在将军澳迎来44年来首个全新发展项目「九龙东帝苑酒店」。酒店前身为九龙东皇冠假日酒店，现经重新设计及全面翻新，不但引入招牌蝴蝶酥及拿破仑等美食，更以「宁静绿洲」为灵感打造亲子及宠物友善全新客房，为旅客提供一个现代都市度假胜地！

将军澳九龙东帝苑酒店 全新客房设计主打亲子/宠物友善

帝苑酒店品牌今日（5日）宣布，位于将军澳的全新九龙东帝苑酒店开幕。该酒店由新鸿基地产创立，延续品牌一贯的低调典雅精神，同时为物业注入活力与现代气息。酒店设有366间客房，并精心打造了七所专属的「天际花园小筑」，这些小筑采用峇里岛风格设计，设有私人花园，欢迎宠物入住，让客人与毛孩一同享受悠然假期。

此外，酒店亦设有多款全新客房，包括设有相连房设计的亲子客房、配备双层床的开放式房型，以及适合好友同行的多房套房，回应不同旅客的住宿需要。酒店更设有多项亲子玩乐设施，并推出两款主题家庭客房，分别是以海洋探险为主题的「船湾童趣客房」，及以互动式城堡探索为概念的「亲子堡垒客房」，为小朋友创造专属美好体验。

帝苑经典蝴蝶酥/拿破仑 $28起叹酒店星级下午茶

酒店大堂全新 Fine Foods Lounge

说到帝苑酒店，怎能不提其经典美食？位于酒店大堂的Fine Foods Lounge，将为食客带来一系列精致糕点，当中包括两大皇牌：经典拿破仑和招牌蝴蝶酥！拿破仑以层层酥脆的酥皮，夹著香滑浓郁的吉士忌廉，口感丰富，甜而不腻；而蝴蝶酥则以其极致的松脆感和香浓的牛油味，赢得全城赞誉。最吸引的是，堂食精选糕点只需$28起、帝苑招牌蝴蝶酥 (3件) 配咖啡更只需$58，轻松就能享受五星级酒店的滋味。

此外，预计于2026年7月开幕的天台意大利餐厅Ponentino，更是万众期待。餐厅灵感源自尖沙咀帝苑酒店一位难求的Sabatini，主打休闲时尚的意大利菜，并设有宽敞的户外露台，让客人在品尝美食的同时，可将将军澳的日与夜美景尽收眼底。

户外泳池都市度假体验 开幕专享客房75折优惠

酒店特设25米长室外游泳池

作为一个都市度假胜地，酒店的休闲设施当然应有尽有。住客可以在长达25米的室外游泳池畅泳，享受日光浴；或到配备顶尖器材的健身室挥洒汗水。酒店亦设有儿童天地Giggle Hill及多个共享空间，让大人和小朋友都能找到属于自己的乐趣。此外，酒店拥有完善的会议及宴会场地，其中宝钻厅8的落地玻璃窗引入充足自然光，连接户外花园，无论是举办商务会议还是梦幻婚礼，都同样气派十足。

九龙东帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）开幕优惠

开幕时间表：

1月：全新客房及套房

3月：天际花园小筑及亲子设施

7月：Ponentino 餐厅

优惠附带条款及细则，详情请参阅酒店官方网站。