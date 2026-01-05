酒店自助餐联乘生记饭店！$299.6起叹米芝莲推介 任食生拆泥鯭肉丸粥/大澳咸鱼手剁肉饼/蚬蚧鲮鱼

自助餐优惠｜传统广东菜式向来别有一番风味，东涌世茂喜来登酒店自助餐近日联乘湾仔老字号生记饭店，供应多款生记菜式任食，包括生拆泥鯭肉丸粥、香煎大澳咸鱼手剁肉饼、蚬蚧鲮鱼球等。最近网上预订更享6折优惠，最平$250.6起即可米芝莲香港必比登推介美食，钟情地道粤菜的大家必试！

酒店自助餐联乘生记饭店！任食生拆泥鯭肉丸粥/大澳咸鱼手剁肉饼/蚬蚧鲮鱼

生记饭店扎根湾仔超过50年，连续12年获米芝莲香港必比登推介，主打粤式家常小菜及海鲜，以坚持新鲜食材及繁复传统手工闻名。香港东涌世茂喜来登酒店自助餐餐厅「屿坊」秉持「深耕本地」理念，，特别邀请生记第二代传人合作，将其招牌菜式融入大屿山风味，推出全新「喜尝『生』鲜自助餐」，汇聚世界各地时令海鲜及传统粤菜精髓。

自助餐无限量供应多款驰名生记菜式，包括「生拆泥鯭肉丸粥」，用人手将泥鯭拆肉和手制肉丸配上由明火熬煮的软绵粥底，鲜甜浓香；「双蒜梅子酱蒸新鲜波士顿龙虾」，鲜甜的龙虾汁与生记自家制的梅子酱混合后流到底部的粉丝，开胃冶味；「香煎大澳咸鱼手剁肉饼」以生记的家传手磨生煎莲藕饼为灵感，厨师团队将手剁肉饼加入大澳咸鱼后香煎成香煎大澳咸鱼手剁肉饼，咸香而弹牙；另一不容错过的菜式「蚬蚧鲮鱼球」选用坊间少见的特大蚬蚧，每粒蚬肉如指尖大，配搭爽口和鱼味十足的鲮鱼球同吃，非常匹配。甜品更有生记的「爆姜汤圆」，流心芝麻汤圆配上暖心姜汤以及松化「蝴蝶酥」。

除了生记菜式外，自助餐海鲜吧供应冻俄罗斯蟹脚、三点蟹、青蟹、蓝蟹、冰镇龙虾钳等丰富选择；日式寿司区提供赤身吞拿鱼、油甘鱼，即场制作手卷及寿司；热食区更有即炸广岛生蚝、即炸软壳蟹刈包、焗酿蟹盖、蟹肉浓汤及即煮虾汤面等。即场烹调的海鲜菜式多样，保证新鲜弹牙。

限时6折优惠 $250.6起叹米芝莲推介

喜尝「生」鲜自助餐由即日起至3月29日供应，于网店预订可享6折优惠，成人每位最平$299.6、小童每位最平$208.6，钟情地道粤菜的大家不妨一试！

喜尝「生」鲜自助餐

供应日期：2026年1月5日至3月29日

供应地点：香港东涌世茂喜来登酒店自助餐餐厅屿坊

地址：香港新界大屿山东涌怡东路9号

自助午餐(中午12时至下午2时30分)价钱： 星期一至五 成人：折后价$299.6（原价$470.8） 长者：折后价$264.6（原价$415.8） 小童：折后价$208.6 （原价$327.8） 周末及公众假期 成人：折后价$341.6（原价$536.8） 长者：折后价$306.6（原价$481.8） 小童：折后价$250.6（原价$393.8）

自助晚餐(晚上6时至9时30分)价钱： 星期一至四 成人：折后价$537.6（原价$844.8） 长者：折后价$467.6（原价$734.8） 小童：折后价$320.6 （原价$503.8） 星期五、周末及公众假期 成人：折后价$565.6（原价$888.8） 长者：折后价$495.6（原价$778.8） 小童：折后价$348.6（原价$547.8）

网店预订网址按此

*部份菜式于指定用餐时段供应

以上图片和食物只供参考，食物菜式会每日轮流供应，酒店亦会因供应而转换食物，一切以当日供应情况为准。

文：M