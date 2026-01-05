尖沙咀星级酒店自助餐5折！$199起任食生蚝/雪花蟹脚/和牛/鹅肝/片皮鸭/鲍鱼

九龙酒店倚窗阁自助餐向来是城中热话，以其丰富的国际美食和舒适的用餐环境，深受食客欢迎。最近，倚窗阁再度联乘KKday推出震撼快闪优惠，以低至5折的价钱，让大家品尝全新的「奈禾牛·海鲜飨宴」主题自助餐，每位低至$199起，绝对是各位美食爱好者不容错过的盛宴！

九龙酒店倚窗阁自助餐 晚市叹尽即开生蚝/鹅肝/片皮鸭

今期自助晚餐主题为「奈禾牛·海鲜飨宴」，单看名字便知主角是和牛与海鲜。海鲜控最关心的冰镇海鲜阵容鼎盛，包括即开生蚝、加拿大雪花蟹脚、加拿大翡翠螺、鲜甜海虾、智利蓝青口及香草小龙虾等，款款新鲜肥美，令人食指大动。热荤方面同样以回本美食作主打，例如外皮酥脆、肉质丰腴的北京片皮鸭，以及油香四溢、入口即溶的香煎鹅肝。此外，一系列以和牛入馔的菜式更是不容错过，包括鲜甜的日式奈禾牛海鲜汤、肉质软腍的慢煮和牛面颊、惹味的盐烧牛舌和和风大根炖牛尾等，保证让一众牛魔王大饱口福。场内亦有香草海盐慢烤有骨肉眼扒、焗蜜汁有骨火腿等，选择极之丰富。

午市CP值极高之选 任食雪花蟹脚/矶煮鲍鱼

如果想以更实惠的价钱品尝盛宴，自助午餐是CP值极高的选择。虽然价钱较亲民，但食物款式绝不逊色。海鲜选择依然丰富，食客可以无限任食加拿大雪花蟹脚、青口、海虾，以及口感弹牙的矶煮鲍鱼和多款新鲜杂锦刺身。热荤方面，同样有嫩滑的慢煮和牛脸颊，以及多国烤肉和热盘菜式，完美满足不同食客的口味。最后，当然不能错过任食Mövenpick雪糕，为这顿丰盛的午餐画上完美句号。

甜品控疯狂之选 必试芒果拿破仑、榴梿挞

倚窗阁的甜品区向来备受赞誉，款式精致且多元化。镇店之宝芒果拿破仑千层酥，层次分明，口感酥脆，配上香甜的芒果，是每次必吃的甜点。此外，一系列的精美蛋糕如红豆抹茶蛋糕、开心果芝士蛋糕，以及味道浓郁的榴梿朱古力挞、菠萝金宝挞和幼滑的士多啤梨奶冻，每一款都充满惊喜，绝对能满足所有甜品爱好者的味蕾。

【快闪5折】自助午餐 (12:00-14:30)

星期一至五：成人$275/位，长者$245/位，小童$199/位

星期六、日及公众假期：成人$287/位，长者$257/位，小童$199/位

【快闪5折】「奈禾牛·海鲜飨宴」自助晚餐 (18:00-21:30)

星期一至日及公众假期：成人$455/位，长者$425/位，小童$299/位

*以上价钱已包括原价加一服务费