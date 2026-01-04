连锁酒楼晚市$18优惠！3选1叹叉烧皇/灼海生虾 手工菜蟠龙鳝都有折

人气连锁中式酒楼「半岛渔港」，向来以优质海鲜及巧手粤菜深受食客欢迎，是不少家庭聚餐的首选。近日，半岛渔港为回馈顾客，特别在星期六及星期日的晚市时段，推出3选1优惠，当中两款人气菜式仅售$18，绝对是周末晚饭的最佳选择！

半岛渔港晚市超值3选1优惠！$18叹招牌叉烧皇/海生虾

连锁酒楼半岛渔港即日起逢星期六、日，推出特选3选1晚市优惠，于晚上6时后供应，两位入座即可享用。优惠中最吸引的莫过于只需$18，便能品尝到半岛渔港的两大招牌菜式。第一款是「叉烧皇」，酒楼将上等猪肉以秘制酱汁腌制再烧，肉质松软，蜜汁香甜，非常惹味。2至4位入座可享细份、5至7位可享中份、8位以上可享大份。



如果喜欢海鲜，另一款$18的白灼海生虾便是不二之选。海虾每日新鲜运到，简单以白灼方式烹调，突显其鲜甜爽弹的肉质。虾肉鲜嫩，配上特制豉油，更能提升鲜味，是海鲜爱好者不能错过的菜式。2至4位入座可享10両、5至7位可享1斤、8位以上则可享1斤半。

手工菜豉汁蟠龙鳝 配惹味豆豉蒜蓉蒸

除了两款$18的优惠菜式，半岛渔港亦为喜欢品尝特色佳肴的食客，准备了豉汁蟠龙鳝。这道菜是广东传统手工菜，制作工序繁复，非常考验师傅的功架。鳝鱼去骨后切片，但皮肉相连，卷成蟠龙状，卖相精致，再配上惹味的豆豉、蒜蓉及辣椒丝齐蒸，豉香浓郁，鳝肉爽滑弹牙，每口都是精华。菜式以优惠价$168发售，适合5位以上分享，最适合与家人朋友共享。

半岛渔港3选1晚市优惠

2大连锁酒楼优惠 金公馆／龙宝酒家

1. 金公馆︰长者茶芥半价

为回馈一众老友记，金公馆特设长者专属优惠。凡持乐悠咭或长者咭的顾客，于早市或下午茶时段入座，即享茶钱半价。消费满$50，更可以$1换购即磨咖啡。餐厅坚持使用新鲜食材，点心即叫即蒸，特别推介金公馆虾饺皇、时菜鲮鱼球及香茜牛肉肠粉等养生点心，让食客与亲友轻松享受传统饮茶文化。

2. 龙宝酒家︰烧乳鸽$20.8

龙宝酒家佐敦新店开张，推出早茶及下午茶优惠。下午茶时段（下午2时至3时半），食客可以$20.8的超抵价，享用原只驰名烧乳鸽。乳鸽皮脆肉嫩，甘香多汁，每位限点一只，万勿错过。