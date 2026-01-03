Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心

饮食
更新时间：13:47 2026-01-03 HKT
发布时间：13:47 2026-01-03 HKT

再有酒家提供长者专属优惠！位于太古康怡广场的「金公馆」，向来是家庭朋友聚餐的热门之选。餐厅以精致的京川粤菜肴和每日新鲜制作的手工点心而闻名，最近更特别为一众老友记推出专属福利，让大家能以更亲民的价钱，享受一趟精彩的舌尖之旅。现凡于指定时段惠顾，长者即可享茶钱半价优惠，以$6的优惠价钱，品尝一盅两件的惬意时光！

太古金公馆长者专享福利！早/茶市茶钱半价

金公馆特别推出长者专属茶钱优惠。
金公馆特别推出长者专属茶钱优惠。

为了回馈一众老友记多年的支持，金公馆特别推出长者专属的茶钱优惠。凡持有乐悠咭或长者咭的顾客，于早市或下午茶时段入座，即可享茶钱半价，由原价$12减至$6。无论是与家人晨运后饮个早茶，还是与朋友相约叹个下午茶，这个优惠都适用，让长者们能轻松无忧地享受传统的饮茶文化。此外，餐厅亦有其他推广，如在早茶或下午茶时段消费满$50，即可以$1的震撼价换购即磨咖啡一杯，为点心时光增添一丝香醇。

金公馆菜单横跨京、川、粤三大菜系，餐厅坚持采用新鲜食材，拒绝预制菜，所有菜式均由大厨匠心炮制。点心每日由师傅新鲜手工制作并即叫即蒸，确保食客能品尝到最佳风味。特别在干燥的秋季，餐厅推出一系列温润养生的点心，例如以原只大虾入馅、高蛋白低脂的「金公馆虾饺皇」；清爽不腥的「时菜鲮鱼球」；以及暖胃好消化的「香茜牛肉肠粉」，非常适合长者品尝。

「金公馆」长者优惠详情

  • 餐厅地址： 香港太古康怡广场北座3楼

  • 优惠内容： 持乐悠咭或长者咭，即享茶钱半价优惠（$6）。

  • 适用时段：

    早市：须于早上11:00前埋单
    下午茶：须于下午14:00后入座，16:30前结账
     
  • 条款及细则：优惠适用于星期一至五，公众假期除外。如有任何争议，金公馆保留最终决定权。

 

资料来源：金公馆

 

