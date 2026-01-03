Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煲仔饭食谱｜5款煲仔饭零失败食谱 腊味/手剁牛肉饼/姜汁滑菇鸡粒/潮式香芋肉粒/古法窝蛋章鱼鸡粒｜识煮食谱

饮食
更新时间：10:00 2026-01-03 HKT
发布时间：10:00 2026-01-03 HKT

天气寒冷最适合食煲仔饭，不想出外用餐及想吃得健康，在家自煮煲仔饭亦无难度。今日教大家自制4款煲仔饭，包括手剁陈皮牛肉饼煲仔饭、姜汁滑菇鸡粒煲仔饭、潮式香芋肉粒煲仔饭、古法窝蛋章鱼鸡粒煲仔饭，做法不复杂，只要跟着步骤，烹调期间移动煲底令其均匀受热，便可轻易煮出惹味的煲仔饭。

1. 腊味煲仔饭食谱｜自选腊味组合 饭粒油润甘香

腊味煲仔饭食谱

材料：腊肠2条、膶肠2条、腊肉350克、菜心6棵、米200克、水适量、煲仔饭豉油适量

做法：

  1. 将米浸水15分钟，沥干。
  2. 腊肠、膶肠及腊肉洗净及汆水，菜心烚熟。
  3. 在煲仔内加米，加水至刚盖过米面，煮滚，再边煮边搅拌避免黐底，煮至收水。
  4. 转小火，加腊肠、膶肠、腊肉，上盖煮约30分钟，转大火煮至饭底起焦，期间移动煲底令其均匀受热。
  5. 淋上煲仔饭豉油，加菜心，将腊肉、膶肠及腊肠切件再铺回饭面。

小贴士：

  1. 选用肥瘦均匀的腊肠入馔，吃起来油润有嚼劲。
  2. 可用其他腊味代替，如腊鸭髀。

2. 手剁陈皮牛肉饼煲仔饭食谱｜牛肉起胶有嚼劲

手剁陈皮牛肉饼煲仔饭食谱

材料：泰国香米2杯、牛冧肉200克、肥猪肉切碎1汤匙、马蹄4粒、果皮半个、葱白1条、清水适量

腌肉料：生抽1汤匙、老抽1茶匙、姜汁2茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油适量

做法：

  1. 果皮浸30分钟至软身。刮去果皮的瓤及切丝。
  2. 白米洗净，浸泡30分钟后沥干。马蹄肉去皮切碎，葱白切碎。
  3. 牛冧肉切小粒，加入腌肉料、马蹄粒、肥猪肉碎、葱白碎及果皮丝拌匀，以筷子顺时针将牛肉搅至起胶。
  4. 将清水加入瓦煲煮沸，拌入白米煮至滚起，转中火煮熟。
  5. 将牛肉平均铺在饭面，煮至煲内没有水蒸气透出，熄火放置10分钟。

小贴士：

  1. 将一块姜连皮磨蓉，放茶隔过滤可取得姜汁。
  2. 细心将牛肉切幼剁碎，再搅至起胶，才会弹牙多汁。

3. 姜汁滑菇鸡粒煲仔饭食谱｜鸡肉嫩滑 姜汁提升鲜味

姜汁滑菇鸡粒煲仔饭食谱

材料：泰国香米2杯、干冬菇5只、去骨鸡腿肉1件、蒜肉2粒、姜1片、清水适量

腌肉料：生抽1汤匙、绍兴酒2茶匙、幼盐1/4茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油适量

做法

  1. 白米洗净浸泡30分钟沥干。姜片磨蓉，蒜肉切碎。
  2. 干冬菇洗净，在碗上盖上保鲜纸，浸泡冬菇30分钟，挤干水分及切粒，冬菇水留用。
  3. 鸡腿肉去厚皮及油脂，切粒，加冬菇粒、姜蓉、蒜蓉及腌肉料拌匀，放置15分钟。
  4. 将清水和冬菇水注入瓦煲中煮沸，加入白米拌匀，煮至沸腾转中火，待水分慢慢蒸发。
  5. 把冬菇鸡粒平均铺在饭面，转中低火煮至没水蒸气透出，熄火放置10分钟。

小贴士：

  1. 将腌过肉粒铺在冷饭面，以微波炉加热3分钟亦可。
  2. 鸡髀肉较嫩滑，留意须切除筋及软骨。

4. 潮式香芋肉粒煲仔饭食谱｜芋头丰富口感和香气

潮式香芋肉粒煲仔饭食谱

材料：去皮芋头200克、脢头猪肉120克、蒜蓉1粒、青蒜1条、中芹1条、泰国香米2杯、清水适量、油2茶匙

腌肉料：生抽1汤匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油适量

做法：

  1. 白米洗净浸泡30分钟沥干。芋头切粒。青蒜及中芹切碎。
  2. 瘦肉切粒，加腌肉料拌匀，加半份青蒜及中芹粒拌匀，放置15分钟备用。
  3. 在平底锅烧热2茶匙油，爆香蒜蓉，炒匀芋粒，拌入白米中备用。
  4. 在瓦煲中以大火煮沸清水，加步骤3的白米煮熟。
  5. 把脢头瘦肉平铺在饭面，转中低火煮至没水蒸气透出，加入其余青蒜及中芹粒，放置10分钟。

小贴士：

  1. 处理芋头时戴上手套，可避免沾上芋头的黏液导至皮肤痕痒。
  2. 想增加潮州风味，可将芋头炸香再拌以猪油焗饭。
     

5. 古法窝蛋章鱼鸡粒煲仔饭食谱｜章鱼熬汤煲饭 特别鲜味

古法窝蛋章鱼鸡粒煲仔饭食谱

材料：泰国香米2杯、章鱼干1只、走骨鸡腿肉1件、干冬菇4只、鸡蛋1只、葱花1汤匙、清水适量

腌肉料：生抽1汤匙、绍兴酒2茶匙、姜蓉2茶匙、幼盐1/4茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油适量

做法：

  1. 干冬菇洗净，浸泡30分钟至软身，挤干及切小粒，冬菇水留用。
  2. 洗净章鱼干，与冬菇水及1.5公升清水浸泡30分钟，以中火煮滚，转小火煮至章鱼软腍，取出切粒，保留4量杯章鱼汤汁。
  3. 鸡腿肉切小粒，加入腌肉料、章鱼粒及冬菇粒拌匀。
  4. 将预留章鱼汤汁注入瓦煲，以大火煮沸，加洗净香米，煮至沸腾。
  5. 把鸡腿肉粒平均铺在饭面，转中低火煮至没水蒸气透出，打入鸡蛋及洒上葱花，加盖放置5分钟。

小贴士：

  1. 浸泡冬菇时封上保鲜纸可减少香气流失。
  2. 如喜欢吃较生的鸡蛋，宜选用可生吃的鸡蛋。
     

文：EH   图：星岛日报

