港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！

坐落于港岛北角的历山酒店，以典雅的维多利亚宫廷式设计，为食客提供奢华而舒适的用餐环境。酒店内的历山餐厅（Café A）最近推出了「海鲜春日荟」自助餐，不仅带来了琳瑯满目的环球美食，包括任食肥美的面包蟹、无限畅饮Asahi生啤，，更有多项吸引的优惠，如长者6折、网上预订7折再送一位等，绝对是家庭聚餐和朋友欢聚的理想之选。

历山酒店海鲜自助餐 $190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 长者6折优惠！

历山酒店海鲜自助餐1月至3月供应

历山餐厅全新「海鲜春日荟」自助午餐于1月至3月限定供应，焦点美食包括肉质饱满、蟹膏丰腴的面包蟹，以及即开即食的新鲜生蚝，每一口都充满海洋的鲜甜滋味。此外，鳕场蟹脚、各款时令刺身等冰镇海鲜亦无限量供应。

热荤方面，厨师团队精心炮制了烤澳洲西冷牛扒，肉质嫩滑多汁；还有充满西班牙风味的黑毛猪叉烧，以及惹味的日式和牛牛肩胛肉串烧。其他特色菜式如味噌牛油汁焗扇贝、新加坡胡椒炒蟹等，亦同样不容错过。最后，多款精致甜品如清酒樱花果冻和Mövenpick雪糕，为这场盛宴画上完美句号。

自助晚餐升级任饮Asahi生啤

自助晚餐的「海鲜春日荟」体验将再度升级，在星期五、六晚间呈献更丰富的佳肴选择。 除了午市供应的面包蟹、生蚝等海鲜外，晚餐更特别加入了清酒慢煮鲍鱼、照烧鲍鱼及吞拿鱼等矜贵食材。肉食爱好者则可品尝到香气四溢的煎鸭肝烤饼配黑松露忌廉汁，以及鲜嫩多汁的香草烧羊架。

此外，自助晚餐更提供无限畅饮Asahi生啤，清爽畅快的口感与各式海陆佳肴堪称绝配，而每枱更会奉送一客的日式杂锦海鲜炊饭，米饭吸收了各种海鲜精华，鲜味浓郁。 即日起，只要透过历山酒店官方网站预订，即可享有长者6折、匹人7折再送一位小童等优惠。

历山餐厅「海鲜春日荟」自助午餐

供应时段：1月3日至3月29日（星期六及日），12pm-2:30pm

网店预付优惠：成人$374.4；小童（4-11岁）$190.4

长者（60岁或以上）6折优惠：星期六$271.6；星期日$310.4

家庭优惠：两大一小同行，网店预付价$772.6

历山餐厅「海鲜春日荟」自助晚餐

供应时段：1月3日至3月28日（星期五及六），6:30pm-9:30pm

网店预付优惠：成人$550.4；小童（4-11岁）$278.4

长者（60岁或以上）6折优惠：星期五$397.6；星期星期六$454.4

家庭优惠：两大一小同行，网店预付价$1,135.6

历山酒店 历山餐厅（Café A）