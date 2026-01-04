连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效

在百物腾贵的日子，外出用膳的支出成为市民日常关注的焦点。近日有网民在社交平台分享，连锁茶餐厅「荷里活冰室」推出仅售$29的早餐，形容感觉像「时光倒流20年」。帖文随即引起网民热烈讨论，不少人对此价格感到惊讶，即睇内文详情！

连锁冰室「时光倒流」推$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品

日前有网民在facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上分享，表示在全港有多间分店的连锁茶餐厅荷里活冰室，最近推出了「醒晨价早餐」系列，而且售价只需$29，只限平日供应。该网民更在帖文中赞扬简直是「时光倒流20年」，并写道「有人带头，自然有人跟，希望多啲茶记冰室仿效」，期望此举能带动更多餐厅推出实惠餐点。

而根据茶餐厅官网的宣传单张所显示，这个$29「醒晨价早餐系列」是期间限定，逢星期一至五早餐时段供应，星期六、日及公众假期暂停。每日的早餐款式均不同，如星期一是鲍菇火腿通粉、星期二是雪菜碎汤米粉、星期三是叉烧汤意粉等。每款套餐除粉面外，会包含精选餐包及火腿炒滑蛋，以及热饮，冻饮则需加$3，惟有部分分店不供应。

网民赞好︰希望多啲茶记冰室仿效

帖文一出，迅即引起大批网民热议。不少人对$29定价大感惊讶，有留言指「我以为$35算平，原来仲有29蚊」。然而，并非所有人都对这优惠抱正面态度，有网民就质疑食物质素，直言「唔好食唔使钱都系假」。

另有留言则将茶记减价与生意淡薄有关系，「应该要落价，市道差，长假期成80万人北上」；或批评根本是现时早餐价钱过高，表示「根本啲早餐唔应该咁贵，又唔系乜嘢特别食材，根本系啲普通嘢，求其一个餐起码40以上，真系痴线」。

荷里活冰室$29超值早餐

适用地点︰全线分店，除香港仔金香大厦、柴湾环翠、粉岭华明、旺角海富、天水围天慈、荃湾杨屋道及观塘顺利外

供应时间︰早餐时段

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组、荷里活冰室 Hollywood Cafe