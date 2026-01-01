连锁酒楼晚市小菜优惠$48！海鲜菜式3选1 任拣蒸沙巴/刺参/脆蚌片

明星海鲜酒家优惠｜新年伊始，著名粤菜酒楼明星海鲜酒家为饕客们带来了惊喜的元旦优惠。集团旗下多间分店推出「精选超级大优惠」，顾客可于晚市时段享「三选一」超值优惠，以震撼价$48品尝三款招牌菜式之一，有蒸沙巴仔、刺参伴玉掌及西兰花虾仁脆蚌片等，为新一年展开美味的序幕，即睇内文详情！

连锁酒楼明星海鲜酒家由即日起推出「精选超级大优惠」，顾客只要于晚上5时半后于旗下大部分分店惠顾晚饭，即可以超值优惠价$48享用三选一的海鲜菜式。每台只可享用其中一款优惠，只限大堂堂食享用，厅房及外卖会收取正价。

三款菜式包括有陈皮油盐蒸沙巴仔，选用新鲜生猛的沙巴仔，以简单油、盐及陈皮一起清蒸，鱼肉鲜甜嫩滑，每台2至5位可享用一条，6位或以上可享用两条。另一道虾子百花刺参伴玉掌则是一道充满胶质的矜贵菜式，咸香鲜美，每位客人可享一份。而最后一道西兰花酱爆虾仁脆蚌片亦不容错过，大虾仁爽口弹牙，搭配鲜甜爽脆的蚌片，口感丰富，每台2至5位可享一碟例牌，6位或以上可享用两碟。

明星精选晚饭超值大优惠

2大连锁酒楼优惠 潮江春／翠湖酒家

1. 潮江春︰$48尝金牌卤水鹅肉

由即日起至1月31日，美心中菜旗下的潮州食府潮江春铜锣湾分店，推出晚市限定优惠。顾客可以优惠价$48品尝招牌菜金牌卤水鹅肉例牌。此外，晚市堂食主餐牌及特别推介餐牌亦有7折优惠。顾客还能以优惠价换购8款人气菜式，包括$168的上汤波士顿龙虾伊面及$98的清蒸海石斑等。

2. 翠湖酒家：宵夜小炒优惠$33起

西湾河翠湖酒家于晚上9时后推出宵夜优惠，多款小菜、粉面饭及海鲜仅由$33起。食客可以亲民价钱，品尝椒盐多春鱼、砂窝滑鸡粥等镬气小炒，亦可选择上汤龙虾伊面、烧鹅皇等特价海鲜及烧味。有网民称赞其菜式「大碟又抵食」，并推荐皮脆入味的沙姜猪手为必点之选。

资料来源︰ 明星海鲜酒家 集团、 美心中菜、 翠湖海鲜饭店