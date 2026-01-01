Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得

饮食
更新时间：13:55 2026-01-01 HKT
发布时间：13:55 2026-01-01 HKT

踏入2026年，连锁快餐店大快活继续为顾客送上多重优惠。为迎接新一年来临，大快活推出「『码』上有赏」活动，顾客只需简单几个步骤，即可领取$10电子优惠券，以更抵价钱享用到美味餐饮美食。

大快活新年全日优惠！一招即拎减$10

连锁快餐店于手机App内大派新年电子优惠券，消费满$80即可减$10。
连锁快餐店于手机App内大派新年电子优惠券，消费满$80即可减$10。

由即日起至1月7日，大快活推出新年「『码』上有赏」优惠，只需简单几步，即可于手机App领取价值$10的电子优惠券一张，于全日早、午、下午茶及晚市消费满$80，即可减$10。无论是计划一顿丰富的早餐，还是悠闲的下午茶，都可以使用这张优惠券，享受更抵的价钱。

 

领取优惠券简单步骤

领取电子优惠券方法非常简单，顾客可根据以下几个步骤，只需几秒钟即可完成︰

  1. 打开大快活手机应用程式，进入「帐户」页面，点击「兑换奖赏」
  2. 输入新年优惠码「HAPPY2026」
  3. 一张价值$10的电子优惠券便立即存入你的帐户

 

大快活「码」上有赏优惠

  • 优惠券有效期︰1月1日至1月7日
  • 适用时段︰早、午、下午茶及晚市
  • 适用地点︰全线分店 ＞＞按此＜＜
  • 备注︰优惠码只限兑换一次；不可与其他优惠同时使用
     

2大连锁快餐优惠 大家乐／麦当劳

1. 大家乐︰饱肚抵食优惠$33起

大家乐推出全新「饱肚抵食」优惠，涵盖早、午、晚市，让食客随时都能享受特价美食。精选优惠包括$33纽西兰南冰鳕鱼柳早餐、$42酱香鸡饭配红豆冰，以及下午茶$34红烧乳鸽配炒面。无论任何时段，都能以超值价钱品尝多款经典美食，性价比极高。

2. 麦当劳：一连7日「麦麦心意赏」

麦当劳App将于1月2日至8日，一连7日推出「麦麦心意赏」优惠。打头阵有$10九件麦乐鸡，亦有甜品控最爱的$10两件菠萝批或香芋批。想吃得更饱，可选$25双层鱼柳饱、$25四重芝士孖堡或$25菠萝脆辣鸡腿饱套餐，最后以$20四件脆香鸡翼作结，日日都有惊喜。

 

资料来源︰大快活 Fairwood大家乐 Café de CoralMcDonald's

延伸阅读︰过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
13小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
6小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
5小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
8小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
立法会宣誓仪式上午11时开始。
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
3小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
1小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
1小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
19小时前