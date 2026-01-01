连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得

踏入2026年，连锁快餐店大快活继续为顾客送上多重优惠。为迎接新一年来临，大快活推出「『码』上有赏」活动，顾客只需简单几个步骤，即可领取$10电子优惠券，以更抵价钱享用到美味餐饮美食。

大快活新年全日优惠！一招即拎减$10

连锁快餐店于手机App内大派新年电子优惠券，消费满$80即可减$10。

由即日起至1月7日，大快活推出新年「『码』上有赏」优惠，只需简单几步，即可于手机App领取价值$10的电子优惠券一张，于全日早、午、下午茶及晚市消费满$80，即可减$10。无论是计划一顿丰富的早餐，还是悠闲的下午茶，都可以使用这张优惠券，享受更抵的价钱。

领取优惠券简单步骤

领取电子优惠券方法非常简单，顾客可根据以下几个步骤，只需几秒钟即可完成︰

打开大快活手机应用程式，进入「帐户」页面，点击「兑换奖赏」 输入新年优惠码「HAPPY2026」 一张价值$10的电子优惠券便立即存入你的帐户

大快活「码」上有赏优惠

2大连锁快餐优惠 大家乐／麦当劳

1. 大家乐︰饱肚抵食优惠$33起

大家乐推出全新「饱肚抵食」优惠，涵盖早、午、晚市，让食客随时都能享受特价美食。精选优惠包括$33纽西兰南冰鳕鱼柳早餐、$42酱香鸡饭配红豆冰，以及下午茶$34红烧乳鸽配炒面。无论任何时段，都能以超值价钱品尝多款经典美食，性价比极高。

2. 麦当劳：一连7日「麦麦心意赏」

麦当劳App将于1月2日至8日，一连7日推出「麦麦心意赏」优惠。打头阵有$10九件麦乐鸡，亦有甜品控最爱的$10两件菠萝批或香芋批。想吃得更饱，可选$25双层鱼柳饱、$25四重芝士孖堡或$25菠萝脆辣鸡腿饱套餐，最后以$20四件脆香鸡翼作结，日日都有惊喜。

资料来源︰ 大快活 Fairwood、 大家乐 Café de Coral、McDonald's