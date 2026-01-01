Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年清晨多区商场大打蛇饼！超长人龙抢寿司郎CHIIKAWA公仔 网民直击：4am开始起队

更新时间：12:52 2026-01-01 HKT
发布时间：12:52 2026-01-01 HKT

限定联乘商品向来备受追捧，引发排队热潮。日前，连锁寿司店「寿司郎」宣布与日本人气卡通「CHIIKAWA」合作，并于今日起（1月1日）推出多款限定周边商品，吸引大批粉丝出动，于凌晨时分便在黄大仙、铜锣湾等分店门外排队！有网民对此感到疯狂，直言「勤力过返工」。

清晨多区商场现人龙！排队疯抢寿司郎 x CHIIKAWA联乘产品

黄大仙、天水围、铜锣湾寿司郎主题店 4am已现人龙

寿司郎与CHIIKAWA联乘活动于今日（1月1日）起开锣，并将黄大仙、天水围及铜锣湾分店变身为限定主题店，同时推出「寿司造型毛绒挂饰」、「手机挂绳」等多款周边产品，吸引一众粉丝。今日清晨，已有多名网民在社交平台上分享各区寿司郎分店的排队盛况。其中，有网民直击天水围分店现场情况，表示「分咗堂食、外卖两条队」，更有人声称人龙早于凌晨4时已经「起队」。

而黄大仙分店的排队人数更在早上9时许超过80人，有排队人士不禁笑言「2026年第一件事系排队」。从网上流传的相片可见，店外人头涌涌，店方亦早有准备，在店舖外的空地设置围栏，以管理人流及排队秩序。此外，有用餐的网民表示，自己「第一次吃寿司郎是人多到落不了单」，并指店内的点餐平板电脑显示「系统繁忙，抱歉，请稍候片刻」，可见食客之多，连点餐系统亦不胜负荷。


网民：浪费时间排通宵

事件引发网民热烈讨论，意见纷陈。不少人对粉丝的行为表示不解，留言批评「你哋嘅时间成本咁唔值钱」、「浪费时间排通宵，返屋企瞓觉唔好咩」，并认为部分人是希望转售图利，「个个又谂住炒，都话炒唔到」。然而，亦有网民表示惊讶，「大癫大癫，我都只系谂住朝早早少少去咋，唔好咁啦」，更有不少人笑称部分粉丝「倒数完顺便排队」，形容他们「勤力过返工」。

 

同场加映：寿司郎首度联乘CHIIKAWA！3间主题店 入手限定周边毛绒挂饰/寿司碟/手机挂绳 附换领详情

