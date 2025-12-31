麦当劳$10九件麦乐鸡回归！一连7日大派优惠 脆香鸡翼/菠萝脆辣鸡腿饱加汽水$20起

踏入新一年，香港麦当劳宣布将于2026年元旦起，推出一连串破天荒的惊喜优惠。除了在元旦日限定的全日早餐，麦当劳App更会连续7日推出「麦麦心意赏」，以低至$10的震撼价提供多款人气美食。另外，大受欢迎的麦炸鸡系列亦会以$39的全年优惠价发售，让大家在2026年悭到尽、食到尽！

麦当劳App连续7日限定！$10起叹麦乐鸡/菠萝批

麦当劳App连续7日推出「麦麦心意赏」，以低至$10的震撼价提供多款人气美食。

麦当劳App用户绝对不容错过！由1月2日起至1月8日，麦当劳App将会一连7日接力放送「麦麦心意赏」优惠。打头阵的是经典滋味「$10九件麦乐鸡」。紧接著有甜品控最爱的「$10两件菠萝批」及「$10两件香芋批」，前者酸甜开胃，后者软糯香甜，同样是下午茶的最佳选择。想吃得更丰富？App亦准备了多款汉堡套餐，包括「$25双层鱼柳饱」、「$25四重芝士孖堡」及「$25菠萝脆辣鸡腿饱」，款款足料，配上中汽水，绝对是超值的午餐之选。最后以「$20四件脆香鸡翼」作结，为连续7日的优惠画上完美句号。

麦炸鸡超值价！$39叹辣辣麦炸鸡/蜜糖BBQ鸡

炸鸡爱好者注意！由2026年1月2日起，麦炸鸡系列将以全年无休的$39超值价登场，比原价劲减超过$10！系列包括三款独特口味，迎合不同食客的喜好。全新登场的「辣辣麦炸鸡」，加入了指天椒、黑椒及大蒜等秘制酱汁腌制，辣度三级跳，味道刺激，势必成为嗜辣者的最爱。而「蜜糖BBQ麦炸鸡」则在香脆的炸鸡上均匀地沾满蜜糖烧烤酱，口感香甜浓郁。当然不少得经典的「原味麦炸鸡」，入口微辣惹味，皮脆肉嫩，令人一试难忘。

元旦限定全日早餐 枫糖班戟汉堡/珍宝套餐回归

想在除夕夜狂欢倒数后，以一顿丰富的早餐迎接2026年？麦当劳将于1月1日限定供应全日早餐，满足一众夜猫子的愿望。当中包括港人最爱的枫糖班戟汉堡（McGriddles）系列，以带有枫糖香甜的松软班戟，夹著咸香的猪柳、烟肉及鸡蛋，滋味无穷。同场还有份量十足的经典「珍宝套餐」，包含热香饼、猪柳、炒蛋及脆薯饼，为新一年注入满满能量。

麦当劳2026优惠详情

麦当劳App「麦麦心意赏」

推广日期：2026年1月2日至1月8日

优惠详情： 1月2日：$10 九件麦乐鸡 1月3日：$10 两件菠萝批 1月4日：$10 两件香芋批 1月5日：$25 双层鱼柳饱配中汽水 1月6日：$25 四重芝士孖堡配中汽水 1月7日：$25 菠萝脆辣鸡腿饱配中汽水 1月8日：$20 脆香鸡翼(4件)配中汽水



麦炸鸡系列全年优惠

推广日期：2026年1月2日起

优惠详情：$39 叹辣辣麦炸鸡、蜜糖BBQ麦炸鸡或原味麦炸鸡超值套餐。

元旦限定全日早餐

推广日期：2026年1月1日

优惠详情：全日供应McGriddles系列套餐（$35起）及珍宝套餐（$37）。

条款及细则：以上优惠不适用于海洋公园、沙田马场、跑马地马场等指定餐厅。优惠受条款及细则约束，食品及饮品供应视乎个别餐厅供应量而异，详情请参阅麦当劳App。