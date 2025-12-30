湾仔人气烧味店转战荃湾！曾大呻似「帮业主打工」 新界租金平一半 1原因网民唔睇好......

近年香港饮食业经营环境充满挑战，不少食肆慨叹生意难做。早前湾仔人气烧味店「天龙烧鹅」因租金压力结束其中一间分店，并拍片大呻「似帮业主打工」，引起大众关注。事隔数月，老板阿成突然宣布，已在荃湾觅得新舖，并签下5年长约。这一转战新区的决定，再次成为网民热议的焦点。

天龙烧鹅湾仔缩舖 转战荃湾开新店

「天龙烧鹅」主厨兼老板阿成是前米芝莲二星中菜馆烧腊部总管，在小红书甚有人气。早前因湾仔昌业大厦分店结业，曾亲自拍摄影片剖白原因，直指本港营商环境困难，一句「系香港做生意好难」道尽辛酸。他当时透露，月租十多万的压力令他感到「变相帮业主打工」，加上两间分店位置过近导致客源分薄，最终决定缩减规模。

正当食客以为这间米芝莲级数的烧味以后只剩一间时，老板阿成近日在社交平台发布影片，宣布已觅得荃湾新舖。他解释选择荃湾的原因，主要是租金考量，「现在我们选的那间舖，就便宜过这里（湾仔店）差不多50%，但是地方就大一点点啦。」

为了稳定经营，他更与业主签订了长达五年的合约，「这次阿成就签了五年合约，就不用怕加租啦。后面如果要加我租，都起码顶得住。」阿成补充，选址新界区亦是为了方便居住在九龙及新界的粉丝，并承诺：「等阿成开了店试营业后，服务品质全部顺利了，再通知大家。」

食客反应两极 「价钱都几贵」

新店开业的消息一出，立即吸引了不少食客的目光。有网民在新店试业期间已率先光顾，并在网上分享食评，表示「质素同湾仔差唔多，乳猪依然好有水准，叉烧烧鹅就中上」，更指看到「老板成哥亲自上阵」，显示老板对新店的重视。

网上讨论区对此反应热烈，意见纷陈。不少网民表示期待，「过几日试下先」、「正呀！」，认为这是店家「揾到食想发大做」的表现，更高呼食物照片吸引，「这些烧猪皮顶呱呱」。然而，亦有居住在市区的网民大叹新店位置「太远想试都唔系咁易」、「都系唔就脚」。此外，价格亦是讨论焦点之一。荃湾店一份乳猪双拼饭卖$85，乳猪拼烧鹅则卖$95。有留言指「价钱都几贵」、「同一条街另外两间烧味会平些少」，不过也有食客认为，虽然外卖价格与湾仔相若，但「质素系值的」。

天龙烧鹅（荃湾分店）

地址：荃湾大坝街71号地舖

天龙烧鹅（湾仔店）

地址：湾仔轩尼诗道68-76号新禧大楼地下D号舖





图片及资料来源：、香港烧味关注组、荃民为食 +消费





