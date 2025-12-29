旺角兆万捞捞冷面店惊传结业？百味食品开业26年 网民崩溃「想喊」 老板亲解真相...

香港许多老字号小店承载著无数港人的集体回忆，其存亡动向总能牵动人心。近日，开业逾廿载的旺角兆万「百味食品」港式捞捞冷面店，传出疑似结业消息，旋即在网上引起一片哀号，勾起许多市民的「童年回忆」，直言「好想喊」。然而最新消息指出，该店并非结业，老板更详细亲解未来动向......

兆万百味港式捞捞冷面店 拉闸清空引结业疑云

事缘，有网民在社交平台上分享，指「旺角间捞面店原来已经执X咗粒」，并附上两张相片，图中可见店舖的铁闸已经拉下，前方竖起了装修用的金属支架，店内部分墙身剥落、用具清空，呈现一片疑似施工中的景象，令结业传闻甚嚣尘上。

此消息一出，迅速引发网民的热烈讨论。港式捞捞冷面是香港街头极具代表性的「扫街」小食之一，食客可按个人喜好自由配搭多款面底，再从数十款配料中挑选心头好，淋上豉油、麻油、蒜蓉汁等各式酱汁，然后在透明胶袋内摇匀「捞」制而成。这种小食价格亲民、方便快捷，深受学生及年轻人喜爱。不少网民纷纷留言表达到兆万捞面店的不舍，「呢间由细买到大」、「唔系吖嘛？超劲崩溃」、「好想喊 真系我童年回忆嚟」。有网民则质疑「成日都见有人买都做唔住？」，对结业传闻感到惊讶。其中一名网民更表示，「个人觉得袋装捞好似值得拎香港非遗」，足见该店在港人心中的地位。

老板亲解误会 「店舖只系大装修」

《星岛头条》就此联络「百味食品」老板张先生，发现结业一说原来只是一场误会。老板解释店舖只是短期装修：「兆万分店廿几年无装修过，已经老旧喇，所以就大装修一次希望新净啲。」店舖装修期大约十日左右，于1月中前就会重开，昨天（28日）刚好是装修第一天，闸外尚未贴出装修启示，所以才造成网民误会。对于网民的反应，老板大为震惊，「我自己都好惊讶，无谂过会有呢个反应，好多谢熟客支持。」

开业26年挨过疫情 老板大赞业主：对我哋好好

据老板分享，兆万分店于1999年12月开业，是「百味食品」的第4间分店。老板自己由开业时的廿多岁，变成现在五十多岁，他亦亲自看著不少熟客由学生长大成人。他多番感谢熟客一直以来的支持，「我哋呢啲小本经营，卖啲三几十蚊嘢、平平哋，无班捧场客支持就唔掂。」

他又透露，百味的生意一直平平淡淡、不会大上大落，近年北上潮热烈，每逢长假期生意额就会稍淡。小店能支撑多年，少不得业主的支持，「业主好好、好帮忙，无论系疫情期间亦或依家装修，都系有商有量。」在兆万原址旁边，刚好有一个舖位丢空，装修期间百味会在该店短暂营业，「感谢神的保守带领，舖头唔会停业，只系换个位做住先，好快就会搬番原舖同大家见面。」