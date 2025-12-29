连锁快餐年尾大优惠！一连三日早午晚全单8折 1方法即享

深受香港市民喜爱的连锁快餐店「大快活」，以其稳定亲民的品质与多元化的餐点选择，成为许多人日常用餐的首选。为感谢顾客一直以来的支持，大快活将在2025年底推出一连三日的快闪优惠，App会员只要透过手机点餐，即可享受全单8折的惊喜折扣，让您在年末吃得更丰盛，迎接美好的2026年！

大快活限时三日快闪 全天候8折优惠

大快活将在2025年底推出一连三日的快闪8折优惠。

为了回馈广大会员，大快活特别推出此次年终感谢祭。由2025年12月29日至12月31日，顾客只需免费下载并注册成为「大快活APP」会员，在推广期内透过手机应用程式点餐，无论是早餐、午餐、下午茶还是晚餐，全线分店、任何时段均可使用8折优惠券，立享折扣。这个优惠让消费者能以更实惠的价格，奖励辛劳了一整年的自己，与亲朋好友一同分享滋味时刻。

从港式经典到环球美食，趁著这次8折优惠，绝对是品尝招牌菜式的最佳时机。例如其皇牌产品「焗猪扒饭」，以及惹味的「咖喱牛腩饭」也是不容错过的选择。早餐时段的「厚切餐肉煎双蛋」配上松软多士，更是唤醒一天活力的完美开始。借由这次折扣，不妨多点几款心仪的美食，发掘更多隐藏的美味。

轻松成为大快活会员 简单步骤享优惠

想把握这次的8折优惠非常简单。非会员顾客只需前往手机内的应用程式商店（App Store 或 Google Play），搜寻「大快活」即可免费下载官方App。完成下载后，按照指示填写简单资料，便能立即注册成为会员。在优惠期间，合资格的8折电子优惠券将会自动发放到会员帐户中，点餐时只需在结帐页面选用此优惠券，系统便会即时计算折扣后的金额，方便快捷。

大快活8折优惠详情

优惠推广期： 2025年12月29日至12月31日

优惠内容： 大快活App会员透过手机应用程式点餐，即可享全单8折优惠。

适用分店： 全线香港大快活分店。

适用时段： 任何营业时段。

优惠形式： 优惠将以电子优惠券形式发放至会员帐户。

不适用产品： 优惠不适用于零售产品、千层花型蛋挞、茶市阿活爆抵价推广、$99晚市精选二人餐、节日盆菜及派对美食。

注意事项： 优惠须受相关条款及细则约束，详情请参阅大快活手机应用程式内的公告。

2大连锁店优惠 大家乐／包点先生

1. 大家乐︰焗饭二人餐$110

大家乐即日起推出eatCDC限定优惠，食客只需在大家乐的手机App CDC或是网上，预先购买「 [午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鲜饭二人餐券」，即可以$110优惠价买到原价$124的二人餐券。二人餐包括两个焗饭，可选香蒜芝士汁焗海鲜饭或一哥焗猪扒饭各一。套餐还包括一份油菜，两杯茶、啡或汽水，适用于午市及晚市堂食及外卖，有效期至2026年2月23日。

2. 永年士多：车仔面买1送1

永年士多为回馈会员，将于12月31日推出「永年经典面套餐买1送1优惠」，其App会员可于当日晚上6时至8时半期间，以$68买1送1的优惠价叹到两碗永年经典面，以及两杯冻或热饮。优惠适用于堂食或外卖，食客只需下载永年士多App，登入或免费注册成为会员即可享用，新会员更可获得高达$220的迎新优惠。

资料来源︰大快活 Fairwood、永年士多 wingninnoodle、大家乐 Café de Coral

