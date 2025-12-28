连锁粉面店年尾优惠！5餸车仔面餐买1送1 猪肠/鱿鱼/鸡翼尖 低至$34碗

深受港人喜爱的本地车仔面店永年士多，一直以地道传统风味及丰富配料获食客青睐。为回馈粉丝，永年特别推出限时会员专享优惠，推出经典面套餐买1送1优惠，只需$68即可叹到两碗招牌经典面及两杯饮品，只限一个时段供应，即睇内文详情！

连锁车仔面店「永年士多」的经典面套餐，是店内的招牌美食，以丰富配料及浓郁汤底闻名。一碗面有齐5款经典餸，包括卤得入味的猪肠、香脆弹牙的鱿鱼、胶质丰富的凤爪、鸡翼尖，以及清甜的萝卜，搭配尽索饱满汤汁的面条，是极致的味觉享受。

永年士多为回馈会员，将于12月31日推出「永年经典面套餐买1送1优惠」，其App会员可于当日晚上6时至8时半期间，以$68买1送1的优惠价叹到两碗永年经典面，以及两杯冻或热饮。优惠适用于堂食或外卖，食客只需下载永年士多App，登入或免费注册成为会员即可享用，新会员更可获得高达$220的迎新优惠。



永年士多「经典面套餐买1送1优惠」

2大连锁店优惠 大家乐／包点先生

1. 大家乐︰焗饭二人餐$110

大家乐即日起推出eatCDC限定优惠，食客只需在大家乐的手机App CDC或是网上，预先购买「 [午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鲜饭二人餐券」，即可以$110优惠价买到原价$124的二人餐券。二人餐包括两个焗饭，可选香蒜芝士汁焗海鲜饭或一哥焗猪扒饭各一。套餐还包括一份油菜，两杯茶、啡或汽水，适用于午市及晚市堂食及外卖，有效期至2026年2月23日。

2. 包点先生︰ $17起下午茶优惠

连锁店「包点先生」新推下午茶优惠，以$17起的价格提供多款点心糖水组合。食客可选各款蒸包、栥饭或鱼肉烧卖，配搭砵仔糕、豆腐花、绿豆沙、椰汁紫米露等甜品。套餐每日下午2时30分至5时供应。

资料来源︰ 永年士多 wingninnoodle、大家乐 Café de Coral、 包点先生