佐敦庙街慈善食堂设神秘夜茶！「庙街夜缤纷」2.0？ $18起叹逾50款五星级点心 三色烧卖/灌汤饺/流沙包

饮食
更新时间：14:54 2025-12-27 HKT
发布时间：14:54 2025-12-27 HKT

去茶楼叹「一盅两件」是不少港人最爱的饮食习惯之一，无论是早茶、下午茶或是夜茶，都有一班饮茶的忠实推趸。最近，有网民发现佐敦庙街一间名为慈悲香港食堂的「神秘」食肆，竟然有夜茶供应，而且可以低至$18的贴地街坊价钱，便可品尝到逾50款五星级酒店水准的点心，如三色烧卖、灌汤饺、流沙包等，成为另类的「庙街夜缤纷」，背后更隐藏著一个暖心故事。

佐敦庙街「慈悲香港食堂」街坊价夜茶！五星酒店级数点心$18起

有网民日前在facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」中分享，指在佐敦庙街的食肆「慈悲香港食堂」饮夜茶，期间品尝了「三色烧卖、沙嗲牛肉烧卖、素翅饺、椰汁红豆糕，饮姜汁鲜奶」，并图文并茂与其他网友分享，获网民大赞「yummy（美味）」。

原来这间位于庙街的「慈悲香港食堂」并非普通的茶楼小店，这慈善食堂是由近80岁有「庙街神父」之称的胡颂恒神父于2023年9月所开办，旨在服务社区及有需要的人士。胡神父来港快40年，一直致力服务基层及在囚人士。而食堂前身是间二手店，疫情后转做社区中心，近年再转型成为餐厅，加上食堂只会聘用有案底的更新人士作为员工，希望让他们重新投入社会。

朝11晚9全日供应 必叹三色烧卖/灌汤饺/流沙包

从facebook官网上的介绍显示，食堂的饮茶时段是由早上11时至晚上9时，供应超过50款点心、蒸饭、粥、甜品、糖水、手工饺子、小食、炖汤及饮品等，价钱由$18起至$35不等，茶芥则每位$8。点心全部是即叫即蒸，虽然价钱平民化，但质素绝不马虎，是向提供五星级酒店点心的供应商取货，水准有保证。推介有三色烧卖、蟹肉素翅灌汤饺、黑金流沙包、黑松露波波及椰汁流心球，可媲美街坊酒楼。

慈悲香港食堂

  • 地址︰佐敦庙街191号地舖
  • 电话︰26686113
  • 营业时间︰11am-9pm
  • 网址︰＞＞按此＜＜
     

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组MercyHK

