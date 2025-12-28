Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一

饮食
更新时间：09:30 2025-12-28 HKT
发布时间：09:30 2025-12-28 HKT

长者餐饮优惠｜随著社会对老年人关注度的提升，本地多个餐饮品牌相继推出专为60岁及以上长者设计的优惠，以鼓励他们外出用餐。持有长者咭或乐悠咭的顾客，可在大家乐、麦当劳、稻香、美心MX等连锁食肆享有低至半价优惠。这次，《星岛头条》记者就为大家整理长者在餐饮方面的最新优惠资讯，当中包括48间放题、火锅、酒楼及快餐店等，即睇内文优惠详情！

48大长者咭+乐悠咭餐饮优惠！连锁快餐/火锅放题/酒楼均有折

1. 大家乐 长者餐饮优惠 免费小食/茶餐减$3

即日起至12月31日，凡在茶市出示有效的长者咭，并于收银处消费满$40，即可享受$3的优惠折扣。此外，已在大家乐手机应用程式成功认证长者咭的会员，于午市或晚市消费满$30，还可获得一份免费的指定食品。

如何在大家乐 Club 100内登记成为长者会员？

  1. 登记成为大家乐 Club 100会员，于主页右下角「帐户」内点击「帐户设定」。
  2. 按「身份认证」后点击「我是长者」。
  3. 上传乐悠咭或长者八达通正面及背面，等五至七个工作天审核即可。

2. 美心MX 长者咭/乐悠咭全单75折

即日起至12月31日，持有长者咭、乐悠咭或长者八达通的长者顾客，在美心MX的指定分店消费任何食品，即可享受三项独家优惠，包括每日早市茶市时可减$3、午市和晚市时段可享受减$6的优惠。此外，每月的第一个星期四，长者在晚市时段还能够获得全单75折的惊喜优惠。

3. 一粥面 长者可获免费饮品 

持有效长者咭、长者八达通或乐悠咭付款的老友记，在早/茶巿时段惠顾任意一款粥面套餐或单点主食（小食及饮品除外），均可获得一杯茶、咖啡或热饮的免费优惠。请注意，此优惠不适用于自助点餐机、手机订餐及网上外卖平台，也不可与其他优惠一同使用。

4. 太兴 长者斩料85折优惠 烧鹅/切鸡/油鸡

太兴自即日起至2025年12月31日，针对长者推出了一项特别优惠。所有持有乐悠咭的顾客，只要在太兴的全线分店购买指定的外卖烧味，包括全只、半只的原味烧鹅、切鸡以及油鸡，即可享受85折优惠。

    5. 肯德基 KFC 消费$10可获免费饮品

    肯德基 KFC 推出两款专为长者而设的优惠，首先，长者只需在全日任何时间内消费满$10，即可获得一杯免费热香滑奶茶或热即磨咖啡（「又一城」分店除外）。此外，若在上午11时后消费满$20，则可获得一份马铃薯蓉。需留意的是，该优惠不适用于星期六、日及公众假期。

    6. 大快活 登记长者会员咭 每餐减$3

    老友记只需持有长者咭或乐悠咭，便可在指定分店或透过大快活官方网站申请「快活关爱长者咭」，每次消费均可享$3的现金减免，并且每月总共可获得高达$300的现金优惠。

    • 「快活关爱长者咭」网上申请连结：>>按此<<
    • 「快活关爱长者咭」分店申请地址：>>按此<< 

    7. 八方云集 长者下午茶优惠 $15馄饨汤+豆浆

    连锁锅贴店八方云集特别为长者朋友推出专属的下午茶优惠，只需$15便可享用一份温暖的馄饨汤套餐，并附上豆浆，为银发族的午后时光增添一个经济实惠且美味的休憩选择。

    8. 麦当劳 McDonald's 3大长者优惠 免费薯饼/饮品

    麦当劳为长者推出三项特别优惠，涵盖早、午、晚三餐，旨在让老友记们可以充分享受美食。然而，需注意的是，这些长者优惠无法与其他优惠同时使用。此外，优惠不适用于每周的星期六、星期日及公众假期，亦不适用于海洋公园、香港国际机场的离境大堂与中央客运廊、沙田马场及跑马地马场的分店。

    1. 醒晨开心推介（早上11时前）：凭长者咭惠顾单点正价食品一款满$13或以上即可免费获赠脆薯饼一客。
    2. 醒晨欢乐推介（早上11时前）：凭长者咭以正价惠顾冻或热港式奶茶一杯，即可免费获赠脆薯饼一客。
    3. 特别推介（早上11时后）：凭长者咭惠顾单点正价食品一款满港币$13或以上，即可免费获赠McCafé 热即磨黑咖啡（细）、McCafé 细即磨白咖啡（细）、热港式奶茶或中汽水一杯，或中薯条一客（任选其一）。

    9. 必胜客 Pizza Hut 长者咭/乐悠咭下午茶减$5

    凡持有长者咭或乐悠咭的顾客，在Pizza Hut堂食享用下午茶套餐，均可获得$5的折扣。每位长者每次可使用此优惠一次。

    10. 薄饼博士 PHD 长者优惠 茶市消费即减$3

    持有长者咭或乐悠咭的顾客，在下午茶时段于PHD进行任何消费（不包括小费及胶袋费用），均可享有减免$3的优惠。

    11. 吉野家 长者咭早巿/茶巿$30减$3

    长者只需凭长者咭于早市或茶巿期间，在全港的吉野家分店消费满$30，即可获得$3的折扣优惠。需要提醒的是，此优惠不适用于「午后の轻食」及「精明の选」系列产品。

    12. 南记粉面 长者咭/乐悠咭付款 可获免费豆浆/生菜

    凡满60岁的顾客，只需出示有效的长者咭、乐悠咭或长者八达通，并在南记粉面购买任何种类的粉面（不包括生料、火锅包及辣椒酱），可免费获得一份细豆浆或半份生菜，优惠于全线分店适用。

    13. 谭仔三哥米线 长者下午茶惠顾指定食品可获热饮

    为感谢长者朋友的支持，谭仔三哥特别推出一项优惠活动。持有长者咭的顾客，在每天下午2点至6点期间，凡购买一份或以上的米线，即可免费获得一杯热饮。

    14. 谭仔云南米线 全新长者优惠 米线减$8/免费饮品

    谭仔云南米线为长者推出全新的「二选一」优惠，只需凭有效的长者咭或乐悠咭即可轻松享用。优惠一，老友记只需选择两款或以上的米线（不包括净米线、过桥米线及任何套餐），即减$8；优惠二，惠顾任何一碗米线（如招牌酸辣、清汤、麻辣等多种汤底）者，即可免费获赠一杯冷饮或热饮（不包括特饮、限定推广特饮、豆浆及罐装汽水）。

    15. 包点先生 长者咭/乐悠咭专享优惠 蒸饭减$3/包类9折

    长者于每周四及五到访包点先生，只需出示有效的长者咭或乐悠咭，便能享受购买任何钵仔蒸饭时，搭配指定点心（鸡扎及糯米鸡除外）即减$3的优惠。此外，购买任意3件包类产品均可享受9折优惠。

      16. 快乐蜂 Jollibee 长者咭套餐$16起

      长者可凭长者咭于早上11时前，以优惠价$17购得三件班戟；11时后则可选择以$16享用磨菇饭搭配热饮，或以$27品尝肉酱意粉及热饮。请注意，此优惠不适用于中环分店，且仅限星期一至星期五使用。

      17. 牛大人 火锅放题减高达$110

      65岁或以上持有效身份证文件于正价时段享用牛大人火锅放题时，将能享有最高达$110的折扣优惠。

      18. 牛气 放题长者优惠价

      65岁及以上的长者只需持有有效的身份证明文件，即可享用火锅放题的「长者优惠价」。

      19. 亚参鸡饭 乐悠咭/长者咭外卖自取85折

      顾客只需持有乐悠咭或长者咭，前往亚参鸡饭所有分店购买外卖自取，即可享受85折优惠。

      20. 锦丽 主食或套餐减$3

      即日起至12月31日，持有乐悠咭或长者咭的长者们，在锦丽的任何分店内，全日惠顾主食或套餐均可享有减价优惠，每张咭可减$3。

      21. 茶木 ‧ 台式休闲餐厅 全日任何时段堂食或外卖减$3

      凡持乐悠咭或长者咭的长者，在全线茶木分店中于任何时段惠顾主食或套餐，可享有减$3的优惠。此优惠适用于每张乐悠咭或长者咭，并可于星期一至星期日及公众假期使用，无论堂食或外卖皆可享受。

      22. 香江花月 长者饮茶有著数

      香江花月为60岁或以上的长者推出全新尊享优惠。持有乐悠咭的顾客，可以在每周一至周日的早市、午市以及下午茶时段，享受$2茶位；而在午市至晚市时段，凡惠顾正价火锅的顾客，则可享有每位$10的酱料费优惠。

      23. 稻香「晨光老友记」$20.8自选2款点心

      稻香集团近日推出全新「晨光老友记」优惠，以回馈众多忠实顾客。从星期一到六的早上7时至11时，以及星期日和公众假期的早上7时至10时，长者只需支付$20.8，便可自由选择两款新鲜制作的指定点心。

      24. 利东集团酒楼 早市茗茶$2

      利东集团旗下的利东轩、利东酒家及港湾宴会厅等五间酒楼，近期推出针对长者的乐悠咭优惠，老友记只需出示有效证明，即可享受早市茗茶$2优惠。

      25. 莲香楼／莲香居 长者$2茶位+免加一

      莲香楼，作为香港著名的传统茶楼，其现场手工制作的美味点心享誉盛名。现时，只需持有长者咭或乐悠咭，于早上6时至9时45分到访莲香楼尖沙咀店或莲香居旺角店，即可享受仅需$2的茶钱优惠，并可免收加一费用。

      26. 旺角襟江酒家 长者早茶优惠

      旺角襟江酒家为长者及同枱人特设优惠，逢星期一至五早上8时30分至11时的早茶时段，可享$2茶钱及免加一优惠。

      27. 富临皇宫 全日三时段$2茶芥

      富临皇宫黄大仙分店为60岁及以上的顾客推出全新优惠，凡持有长者乐悠咭的顾客，于入座前出示该咭即可享有$2的茶芥优惠，更适用于早市、午市及下午茶的各个时段。

      28. 银杏馆 「耆妙点心」$6起

      位于油麻地的社企餐厅银杏馆推出针对长者的专享优惠。顾客可在店内选择多达数十款的「耆妙点心」，如烧卖、叉烧包、潮州粉果及菜干猪骨粥等，价格低至$6，长者更可享受额外85折的优惠。

      29. 一锅堂 午市/晚市减高达$60

      一锅堂火锅放题店于全港设有四间分店，分别位于荃湾、葵芳及旺角等地，午市及晚市期间为长者提供特别优惠，折扣高达$60，让老友记在享受火锅的同时，享有额外的经济实惠。

      30. 芝味鸟 长者9折优惠

      芝味鸟特别为长者顾客设计了9折优惠，只需出示有效的长者证明，即可享有这项优惠，让更多长者能以优惠价格享用美味。

      31. Tonkichi 长者堂食/外卖优惠

      三人同行若有一人持有乐悠咭，均可享堂食全单85折优惠。此外，使用乐悠咭的顾客在外卖时同样可以享受相同的折扣。

      32. Just Steak Cafe Grill 堂食/外卖85折

      持有乐悠咭之长者与两位亲友同行，堂食或外卖均能享全单85折优惠。

        33. 大食代 恒丰中心店9折优惠

        即日起至12月31日，长者凭乐悠咭在大食代恒丰中心分店消费满正价$60，可享9折优惠。

        34. 大喜屋饮食集团 日式放题88折

        持有长者咭或有效身份证明文件的顾客，可在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放题时，额外获得88折优惠。

        35. 无肉食 ahimsa buffet 长者折扣高达$10

        年满60岁的长者在「无肉食」享用午市素食自助餐可减$5，而在晚市则可享高达$10的折扣。

        36. Pacific Coffee 长者咭享餐饮9折

        持有有效长者咭的顾客，可在香港所有Pacific Coffee分店（爹核士街及日富里分店除外）享受九折饮品与食品。需注意，此优惠仅适用于手调饮品及食品，且不可与其他优惠同时使用（自携杯优惠例外）。

          37. 圣安娜饼屋 面包西饼95折

          在任何时段，持长者咭到圣安娜饼屋分店购买面包西饼，即可获得95折优惠。此优惠不适用于生日蛋糕、时令产品、寄卖商品及饮品，亦不可与礼饼券或其他折扣同时使用。

          38. 美心西饼 长者买面包95折

          持长者咭的顾客在美心西饼购买任何面包，包括家庭面包、单个包装及三文治，可以享受95折优惠。但请留意，此优惠无法与美心礼饼咭及其他任何优惠同时被使用。

          39. 荣华饼家 长者咭9折

          荣华饼家提供持长者咭的顾客以标准价购买任何商品可获得9折优惠。此优惠不适用于机场分店、网上商店及其他临时贩售点，且不可和其他优惠合并使用。

          40. 恒香老饼家 长者咭全单9折

          在恒香老饼家购买任何产品，并于付款前出示正本长者咭即可享受全单9折优惠。

          41. 海天堂 满$100即减$25

          自即日起至12月31日，长者持有长者咭或乐悠咭，透过现金或电子支付购买正价产品满$100时，可享有$25的折扣。优惠不适用于购买礼券、现金券和产品券。

          42. 松记糖水店 全线7间分店堂食9折

          松记糖水店在铜锣湾、深水埗、佐敦、荃湾、大埔、元朗及将军澳的分店，为长者提供堂食9折优惠。

          43. 天仁茗茶 茶饮即减$2

          凡持有长者咭或乐悠咭的顾客，可享受茶饮减$2的优惠，每位仅限一杯。

          44. 东海堂 指定产品95折再减$2

          持有效乐悠咭或长者咭至东海堂门市消费，购买指定个装面包、袋装面包、条装蛋糕、包装产品、甜品及蛋糕享95折优惠。同时，若购买两件产品或以上，每两件可再额外减$2，例如购买两件减$2、四件减$4，如此类推。

          45. 鸿福堂 乐悠咭/长者咭/长者八达通8折优惠

          即日起至12月31日，顾客出示乐悠咭、长者咭或长者八达通，在鸿福堂全线分店购买指定产品，包括所有自家汤、自家凉茶、健康茶、功效茶、龟苓膏、豆浆及甘露系列，均可享受8折优惠。

          46. 和牛烧肉一郎 长者烧肉放题半价

          现凡惠顾和牛烧肉一郎指定放题套餐，长者可享半价优惠，低至$124起即可享用烧肉放题。

          47. CoCo 壱番屋 日式咖喱饭88折

          60岁或以上的客人只需凭「尊贵优惠卡」到CoCo壱番屋淘大分店，即可获得88折的特别优惠。

            48. 金记冰室 长者免费奶茶 星期一至日适用

            凡是持有长者咭或乐悠咭的顾客，无论是星期一至星期日，于金记冰室堂食惠顾任何食品，即可免费获得一杯热奶茶。

             

            同场加映：长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？

