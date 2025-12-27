港女宝琳茶饮店不慎打翻饮品 店员协助清理兼做1事 事主感动：圣诞节收过最warm嘅嘢

香港饮食业服务态度近年备受批评，不过凡事总有例外。近日，有港女在社交平台发文，指在宝琳一间茶饮店不慎打翻饮品，「倒泻到成地都系」，本想自行清理，岂料获店员主动帮忙，后续更做了1件贴心事，让她感动直呼这是「圣诞节收过最warm嘅嘢！」即看下文了解详情。

港女宝琳茶饮店不慎打翻饮品 店员协助清理兼做1事

近日，有网民在Threads发文，指与友人在宝琳一间茶饮店不小心打翻饮品，「手残将杯嘢饮倒泻到成地都系。」她本想自行清理，「胆粗粗问店员姐姐有冇拖地嘅可以比我拖返」，但店员却立即出来帮忙抹地，将地面清理干净，「我成个人呆咗企喺到，系咁不断讲唔好意思。」

事后，她和友人返回位置继续聊天，正想著要不要再买一杯饮品，店员却突然送来一杯全新饮品，还附上一张手写纸条，写有：「正常客人倒泻，我地冇得冲返俾佢的，不过冲咗个细ver.乌龙奶茶（正常）Merry Christmas！」店员的贴心举动，让事主十分感动，「打扰到你哋真系唔好意思，圣诞快乐！」又称这是「圣诞节收过最warm嘅嘢，今铺真系人间有情！」

网民留言：好人好事

帖文引起网民热议，有曾光顾过的网民大赞茶饮店服务好，「讲真宝琳佢哋系good 㗎，仲要开到劲夜，最黐线系我last order啲珍珠都系好食（冇广告多次自费饮）」、「住宝琳成日买，最钟意百香果绿茶无糖加爱玉。」

有网民亦称赞事主有责任心，「因为你想承担返个责任而店员feel 到，好人好事，之后多啲帮衬啦，大家都圣诞快乐。」有网民则幽默回应，指事主是「不正常客人」才获特别待遇，对此事主也幽默自嘲：「确实系手残到白痴，唉。」

图片及资料来源：Threads@noodle_8101

文：Y