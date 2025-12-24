连锁酒家加推无限时火锅放题！$218任食海鲜/安格斯牛/啤酒任饮 周六日同价

天气转凉，正是大啖火锅的最佳时节！海港饮食集团旗下的海港酒家及海王渔港，向来以优质粤菜和亲民价格深受食客欢迎。最近集团更推出震撼优惠，继天水围分店后，于将军澳、马鞍山等分店加推「无限时任饮任食海鲜火锅」！让您与亲朋好友能以超值价钱，无限时享受一场丰盛的海鲜火锅盛宴，暖身又暖心。

海港酒家／海王渔港$218无限时任食！叹时令海鲜＋顶级安格斯牛

海港酒家及海王渔港推出震撼优惠，$218/位即可无限时任饮任食海鲜火锅。

这个秋冬，想要无拘无束地大快朵颐，海港的「无限时任饮任食海鲜火锅」绝对是您的不二之选。优惠适用于星期一至日晚市，划一收费每位仅$218，即可在舒适的环境中，无限时任食多款精选火锅配料，并畅饮指定啤酒及饮品，性价比极高。推广的焦点落在五款特选食材上，当中包括每日新鲜直送的「时令海鲜盆」，厨师团队每天严选5至8款时令海产，如肥美的海虾、鲜甜的蚬只、肉质饱满的青口等，确保顾客能品尝到最新鲜的海洋滋味。而对于一众「牛魔王」来说，无限量供应的「特级安格斯牛肉」更是不能错过。牛肉拥有漂亮的大理石纹油花，肉味浓郁，只需在滚烫的汤底中轻涮8秒，即可品尝到其嫩滑甘香的最佳口感。

四款特色汤底任君选择 滋补与惹味兼备

一顿完美的火锅，汤底是灵魂所在。海港酒家贴心地提供了四款各具风味的汤底供食客选择，满足不同口味的需求。首选推荐「滋补美人锅」，以乌鸡、鲜淮山、桃胶等上乘药膳食材熬制，汤头醇厚，滋润养颜，尤其适合注重养生的女士们。喜欢清新口味的，可选择「粟米萝卜汤锅」，清甜的蔬菜味能突显海鲜的原味。若偏爱浓郁香气，「芫茜皮蛋汤锅」独特的风味组合定能带来惊喜。而「昆布清汤锅」则是最经典的日式风味，清澈的汤头能让您品尝到每样食材最纯粹的鲜美。除了海鲜与牛肉，套餐还包括每位一只的「巨形水饺皇」及一份「时令蔬菜」，确保营养均衡。

海港酒家／海王渔港「无限时任饮任食海鲜火锅」

价钱： 成人每位 $218 (另收加一服务费)

小童收费： 1米至1.2米半价，1米以下免费

供应时间： 星期一至日，晚上5:30开始

订座热线： 3516 8200

适用分店： 海港酒家 (将军澳新都城一期店) 海港酒家 (蓝田启田店) 海王渔港 (马鞍山新港城店)



条款及细则：