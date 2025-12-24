Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐午市超值优惠！$37起叹福建炒饭/荷叶饭 连饮品每日供应

饮食
更新时间：13:09 2025-12-24 HKT
发布时间：13:09 2025-12-24 HKT

继推出晚市焗饭及煲仔饭2人餐优惠后，港人最爱的连锁快餐店之一大家乐（Café de Coral），最近再次推出「天天超值选」午市优惠，以超抵价格让顾客品尝两款经典中式饭餐。当中包括配上粒粒珍珠带子的福建炒饭及足料荷叶饭，低至$37起，绝对是上班族和学生们的午餐福音。

大家乐午套饭优惠$37起！叹珍珠带子福建炒饭+荷叶饭

大家乐推出午市超值优惠，叹福建炒饭、荷叶饭只需$37起。
大家乐推出午市超值优惠，叹福建炒饭、荷叶饭只需$37起。

连锁快餐店大家乐即日起推出「天天超值选」午市优惠，顾客可以低至$37的优惠价购买到两款经典中式饭，包括特价$37的珍珠带子福建炒饭及$39的福建炒饭。福建炒饭的魅力在于独特的「湿炒」风格，底层是粒粒分明的干爽黄金蛋炒饭，再淋上有鸡粒、冬菇、甘笋粒等配料的浓郁芡汁，毫不马虎。而最让人惊喜的是加入了晶莹饱满的珍珠带子，鲜甜弹牙，让人越食越满足。

如顾客钟情传统风味，则可选荷叶饭，在蒸煮过程中充分吸收了荷叶独有的清香，饭内包裹著丰富的配料，如咸香叉烧粒、嫩滑鸡粒及爽口的香菇等，每一口饭都软糯入味，口感丰富而不油腻。两款特价饭于午市限定供应，售完即止。

大家乐「天天超值选」优惠

  • 适用日期︰即日起至另行通知
  • 时段︰午市
  • 适用分店︰全线大家乐分店 >>按此<<

 

2大连锁餐厅优惠 一粥面/美心MX

1. 一粥面︰炸子鸡外卖限时$38

连锁快餐店一粥面向来以其稳定品质及实惠价格，成为不少家庭及上班族解决正餐的热门之选。近日，一粥面再度推出限时外卖惊喜优惠，即日起至2026年1月5日，顾客可以$38的超值价（原价$58）购买原只免斩炸子鸡，每日下午4时至6时供应。这款炸子鸡是港式经典菜肴，外皮金黄酥脆，内里鸡肉保持鲜嫩多汁，口感极佳。 优惠只限外卖自取，适合在节日聚会中为餐桌增添丰盛气氛。

 

2. 美心MX︰全日精选套餐$29起

为迎接圣诞及新年，美心MX由即日起至2026年1月4日，推出限定快闪优惠，以惊喜价格提供四款精选套餐，与顾客共渡佳节。优惠覆盖早、午、晚及下午茶四个时段。 早餐时段可以$33享用脆炸鱼柳或鸡扒配火腿通粉；午市则有$39的蜜味烧鸡髀饭；下午茶的迷你烧味汤米线仅售$29；晚餐时段则提供份量十足的鲜茄焗猪扒饭，连饮品及甜品杂果啫喱，亦只需$49。 
 

资料来源︰大家乐 Café de Coral一粥面美心MX (Maxim's MX)

