大家乐晚市套餐优惠！$99叹2客招牌焗饭煲仔饭 任拣焗猪/梅菜扣肉/凤爪排骨腊肠 外卖送$12券

大家乐晚市优惠｜人气连锁快餐店大家乐最近推出抵食晚市优惠，为繁忙的都市人提供一个暖心又饱足的晚餐选择。全新的「自由配抵食晚餐」优惠，让顾客能以$99的超值价钱，任选两款招牌焗饭或暖笠笠煲仔饭，并配上两杯饮品，绝对是悭钱医肚之选！

大家乐全新晚市套餐优惠$99！任叹两客煲仔饭/焗饭连饮品

大家乐推出全新晚市套餐，优惠价$99，任叹两客煲仔饭或焗饭并连饮品。

这次大家乐推出的「自由配抵食晚餐」最大卖点在于其灵活性及性价比，食客可以从多款经典招牌焗饭及煲仔饭中，自由配搭心水组合，只需$99即可任选两客招牌焗饭或煲仔饭，并可配两杯热茶、咖啡、咖啡、汽水或低糖绿茶两杯。

焗饭系列一向是大家乐的王牌，包括有香浓的一哥焗猪扒饭、焗肉酱意粉，以及期间限定的香蒜芝士汁海鲜焗饭等，鲜味十足。而天气转凉，热辣辣的煲仔饭更是晚餐的不二之选，大家乐的煲仔饭选择同样丰富，以燕麦米做饭底，配上梅菜扣肉、虾酱猪颈肉腊肠、凤爪排骨腊肠或虫草花腊肠滑鸡等，是传统的港式美味。

「原煲」外卖加码优惠 额外赚取$12著数

为方便喜欢在家用餐的顾客，大家乐这次还特别推出外卖专享优惠。顾客如惠顾外卖，只需额外加$8，即可将煲仔饭升级为「原煲」上阵，确保回到家时饭菜依然热腾腾，更可品尝到煲仔饭「灵魂」的金黄饭焦。购买原煲煲仔饭，更会赠送一张$12的优惠券，供下次消费时使用，令下一餐更为划算。

大家乐「自由配抵食晚餐」优惠

连锁快餐店优惠 一粥面/美心MX

1. 一粥面︰限时$38叹原只炸子鸡

连锁餐厅一粥面近日再度推出限时外卖优惠。由即日起至2026年1月5日，顾客可以$38的优惠价，购买原价$58的原只免斩炸子鸡。此项优惠于每日下午4时至6时供应，并仅限外卖自取。对于希望在下午茶时段或晚餐享用加餸的顾客而言，这是一个超值选择，尤其适合在圣诞及新年期间的家庭聚会，为餐桌增添节日气氛。

2. 美心MX︰早午茶晚市$29起

为迎接圣诞及新年，美心MX由即日起至2026年1月4日，推出四款不同时段的指定优惠套餐。早市套餐售价$33，可选脆炸鱼柳或鸡扒，配火腿通粉、甜餐包及热饮。午市优惠价为$39，主食为蜜味烧鸡髀，可选配粟米肉粒饭等三款指定碟头饭。下午茶时段则可以$29享用迷你烧味汤米线及热饮。至于晚市，则提供份量十足的鲜茄焗猪扒饭，连饮品及甜品杂果啫喱，售价$49。

资料来源︰大家乐 Café de Coral、一粥面、美心MX (Maxim's MX)