叉烧界Hermès？ 廿四味成员Brian力推铜锣湾甘棠烧鹅「甘一刀叉烧」引热议 笑言：要着两条裤去食

烧味为香港地道美食之一，坊间不乏港人及游客热捧的叉烧、烧鹅等餐厅。早前组合廿四味（24herbs）成员Brian上网台节目《缅甸堂》力推铜锣湾南华会「甘棠烧鹅」出品之叉烧，更形容为「Hermès版叉烧」，又封当店招牌「甘一刀叉烧」为价值连城的Birkin Bag，笑指其美味程度需要「着两条裤」（好味到甩裤）品尝。除了「叉烧界Hermès」之外，本地人气DJ亦有推荐心目中的「CHANEL」及「LV」叉烧，引起不少网民好奇心：「听落真系唔去试吓唔得！」

铜锣湾「甘棠烧鹅」被封叉烧界Hermès？廿四味成员Brian: 要着两条裤品尝

烧味是不少港人家庭日常「斩料」加餸的选择，但原来单是叉烧都可以分为4个部位，每个部位的口感与肥瘦程度有别，相当刁钻。坊间不乏港人及游客热捧的烧味餐厅，早前廿四味成员Brian就登上网路平台SPOTITALK《缅甸堂》Podcast大赞位于铜锣湾南华体育会内的「甘棠烧鹅」出品之叉烧，更以法国殿堂级奢侈品牌Hermès比喻其叉烧，又特别指出「第一刀」（甘一刀），该店索价$210的肥㶶叉烧极为美味，「甘棠系Birkin Bag嘅叉烧，甘棠系Hermès版嘅叉烧」。

烧鹅都dope！评语生动到肉 Threads友疯传

Brian表示，自己曾与来自韩国、日本的朋友前往甘棠烧鹅品尝叉烧，笑指一定「要着两条裤」品尝（意思指好味到「甩裤」）。除了「Hermès版叉烧」之外，主持人表示该餐厅的烧鹅及鹅血亦是推介之选，Brian同意其说法：「烧鹅都dope，我可以再同你讲烧鹅啲嘢」。

由于其评语用字略带夸张又生动到位，如以源于80年代嘅饶舌、嘻哈文化的形容词「Dope」，赞扬甘棠烧鹅「好劲、好酷 」，在社交平台Threads引发关注和讨论。例如人气DJ Suki Wong亦以各大奢侈品牌，比喻香港各大名店的高质叉烧。

人气DJ另推CHANEL、LV版叉烧？

Suki Wong表示「CHANEL版」叉烧为大班楼的炭火厚切叉烧；至于「LV版」叉烧为位于柴湾的「新桂香烧腊」所出品的叉烧，新桂香亦获「发哥」周润发支持。「Do姐」郑裕玲早前特地一早慕名前往「新桂香」一尝4款刁钻叉烧，包括「第一刀」（另称爽叉）、「三粒叉」（半肥瘦叉烧）、「一片天」（肥叉）以及她最爱的「柴皮」（瘦叉）。

网民好奇：真系唔去试吓唔得！

对于以名牌级别形容港式烧味，有网民笑指被吸引到「听落真系唔去试吓唔得」、「听完我要去做南华会会员」、「个叉烧系好食」；也有常到南华会的网友从未试过甘棠的叉烧，「打过咁多次保龄球都冇食过，下次返嚟香港食」。有网民同样推介甘棠的「鹅红」（即鹅血）以及餐厅其他菜式，「鹅红世一，仲有好多手工菜」、「鹅血好食到傻！层皮识反弹，入面又劲嫩」。

甘一刀叉烧出色有理由！前镛记烧味主厨得意之作

坐落于铜锣湾南华体育的「甘棠烧鹅」，由前镛记酒家的烧味部主厨冯浩棠（棠哥）主理，他在本地烧味界有超过50年经验，在众多菜式中，餐厅的「甘一刀叉烧」和「烧鹅」最为人所称道。这两道招牌菜式充分展现了师傅的精湛技艺，是熟客必点选择。

其中，甘一刀叉烧虽索价$210/例牌，价钱比一般叉烧要贵，但制作颇为繁复，腌过的肥叉由于肥膏位相当抢火，因此要先包钖纸慢慢烧制，待叉烧软腍松化之后，出炉再淋上原有的叉烧汁，再烧一遍将猪肉油脂位糖化起来，结出焦㶶脆边，这样才造就有脆有滑的独特口感。

如已故著名美食家蔡澜过去亦曾赞赏其出品，并引述餐厅的宗旨：「『甘棠烧鹅』的宗旨是美味求真，传承创新，都是符合我的要求」，这番评价无疑是对其食物品质的极大肯定。

文:RY



资料及图片来源:spotitalk、sukixx@Threads、甘棠烧鹅、The Do Show