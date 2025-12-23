连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼

天气转凉，最适合品尝热腾腾的中式佳肴。连锁粤菜品牌「海港酒家」一向是家庭聚会及饮茶的好去处，最近更顺应时节，推出「秋冬时令午市精选」优惠，让顾客在平日午间，以极亲民的价格享受多款暖心暖胃的招牌菜式。当中，充满冬日风味的腊味糯米饭仅售$28，更有红烧乳鸽、上汤虾球伊面等选择，价廉物美，直逼茶餐厅，绝对是上班族的午餐福音。

海港酒家午市精选菜式$28起 叹尽饭、面、乳鸽

今次推广的菜式涵盖饭、面、乳鸽及海鲜，款款皆是诚意之作。最瞩目的莫过于仅售$28的「腊味糯米饭」，晶莹剔透的糯米吸收了腊肠和润肠的丰腴油香，口感软糯弹牙，每一口都充满传统风味，在寒冷天气下品尝，倍感温暖。若想吃得更丰盛，「上汤虾球伊面」及「红烧乳鸽」亦只需$38。前者伊面面底尽吸上汤精华，配上爽口弹牙的大虾球，鲜味十足；后者即叫即炸，皮脆肉嫩，肉汁饱满。

$78叹港式避风塘鲍鱼 性价比极高

喜欢香口炸物的朋友，定不能错过只售$78的「港式避风塘鲍鱼（10只）」。这道菜式将鲍鱼的鲜甜与避风塘的香辣惹味完美结合，金黄的蒜蓉和辣椒干铺满在弹牙的鲍鱼上，镬气十足，香气扑鼻，作为午餐加餸或与同事分享合适不过。

海港酒家秋冬时令午市精选

优惠期限： 2025年12月22日至2026年2月6日

供应时间： 星期一至五午市时段（星期六、日及公众假期除外）

订座热线： 3516 8200

供应分店： 海港酒家： 淘大店、沙田禾𪨶店、马鞍山中心店、大埔宝湖花园店、粉岭帝庭轩店、上水新丰店、观塘亚太中心店、将军澳新都城一期店、翔龙湾店、将军澳尚德广场店、蓝田启田店、西环西宝城店、荃湾中染大厦店、天水围颂富店、屯门卓尔店 海王渔港： 马鞍山新港城店、粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店 海港烧鹅海鲜酒家： 美林店、葵芳店、屯门爱定店



资料来源：海港饮食集团

