连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享

来自台湾的连锁餐饮品牌「八方云集」，以其亲民的价格和稳定的品质，一直深受香港市民欢迎，无论是招牌锅贴还是皮薄馅靓的水饺，都是许多人解决正餐或下午茶的暖心选择。最近，八方云集特别为长者朋友推出专属的下午茶优惠，只需$15即可享用一份温暖的馄饨汤套餐，让银发一族在午后时光又多一个实惠又美味的歇脚点。

八方云集推长者下午茶优惠！$15即享经典珍珠馄饨汤＋豆浆

今次八方云集长者优惠的主角是「珍珠馄饨汤」，是八方云集的其中一款人气汤品。所谓「珍珠」，指的是馄饨的外型小巧精致，犹如一颗颗珍珠。每一颗馄饨都包著新鲜调制的猪肉馅料，馅料比例恰到好处，味道鲜美而不油腻。馄饨皮薄而滑溜，入口即化，配上清澈而不失浓郁的汤头，再撒上紫菜与葱花提鲜，构成一碗暖心又暖胃的轻食。对于胃口不大的长者来说，这碗份量适中的馄饨汤，既能满足口腹之欲，又不会带来饱滞感。

配搭香滑豆浆 健康轻食之选

套餐中搭配的饮品是经典的豆浆，这也是中式点心的最佳拍档。八方云集的豆浆以其香醇顺滑的口感而闻名，带有浓郁的黄豆香气，清爽解腻。豆浆富含植物蛋白质，营养价值高，与热腾腾的馄饨汤组合成一个均衡的下午茶餐，为老友记提供一个既健康又实惠的轻食选择。

乐悠咭持有人限定！

是次优惠专为持有「乐悠咭」的长者而设，在下午2时30分至5时30分推广时段内，长者只需在点餐时出示乐悠咭，即可以$15的优惠价享用「珍珠馄饨汤配豆浆」套餐。

八方云集长者优惠详情

日期： 逢星期一至星期五 (公众假期除外)

供应时段： 下午2时30分至5时30分

条款及细则： 长者须在点餐时出示有效的乐悠咭。 此优惠不得与其他推广同时使用。 此优惠只限乐悠咭持有人本人享用。



同场加映！２大快餐长者优惠

1. 大快活推出长者专属加码优惠 圣诞新年享$6折扣

大快活近日推出专为长者设计的额外关怀优惠，活动时间由2025年12月22日起至2026年1月4日，刚好涵盖圣诞节与新年两个重要节庆。长者只需在用餐时出示「快活关爱长者咭」，便可於单一发票享用$6折扣优惠。无论是与家人朋友一同聚餐，还是独自享用，都能以更优惠价格品尝大快活的多款招牌美食。

2. 美心MX长者专属优惠 每月首个星期四全单享75折

由即日起至2025年12月31日，美心MX推出针对长者的三重优惠活动。持有长者咭、乐悠咭或长者八达通的长者，在美心MX分店（机场分店除外）消费任何食品，即可享用以下优惠。每日早市及茶市时段可减$3，午市及晚市时段则减$6。此外，每月首个星期四的晚市时段，更可享全单75折优惠。此优惠同样适用于美心Food²全线分店（机场美心MX除外）。

