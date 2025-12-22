Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

两餸饭关注组版主「冬至大满足！」 人均逾$200叹尽鲍鱼/乳鸽/石斑/蟹钳 网民：以为叫咗半围！

饮食
更新时间：15:18 2025-12-22 HKT
发布时间：15:18 2025-12-22 HKT

两餸饭名店权发小厨于疫情期间，由酒楼转型成为两餸饭店，主打价钱亲民的家常小菜，每日供应多款菜式，深受市民欢迎。除了家常菜，权发小厨亦会不定时供应时令菜式，临近年尾更推出丰富「做冬」菜式，成为市民做节的另一选择。香港两餸饭关注组版主早前亦到权发尖沙咀店享用冬至饭，人均逾$200叹尽鲍鱼、石斑、蟹钳，丰富程度不比酒楼逊色，网民更甚为震惊：「以为叫咗半围！」

两餸饭关注组版主「冬至大满足！」 人均逾$200叹尽鲍鱼/乳鸽

民间有一说「冬大过年」，所以自古以来家家户户都相当重视「做冬」，希望一家人齐齐整整用餐，寓意一家团圆。以往市民「做冬」多到酒楼享用美食，近年两餸饭冒起更不时供应时令菜式，大时大节亦会推出丰富「做节」餸菜，成为市民另一选择。香港两餸饭关注组版主不时于网上群组分享用餐体验及心得，就连冬至饭他亦支持两餸饭店。

版主提到较早前与家人外家到菜馆「做节」，「唔知食咗咩落肚，都要$18xx/8位」。今次版主与亲友选择到权发小厨尖沙咀店，表示人均价一样，便有齐石斑鱼、龙虾、蟹钳、鲍鱼、乳鸽、三碟双拼餸菜以及饮品，多款餸菜几乎放满整张圆桌，丰富程度不比酒楼逊色。每每「做节」都希望一家人能够齐整食饭，今次的冬至饭令版主感触良多，「谂起2000个家庭返唔到屋企做节，其实食咩都无所谓了」。

 网民震惊：以为叫咗半围！

对于两餸饭店的丰富「做节」菜式，不少网民感到震惊：「以为叫咗半围」、「咁多正餸都对得住个价钱！」、「见到都想试吓咁样堂食」。有网民笑指版主果然是版主，连冬至饭亦支持两餸饭店，「贯彻始终，名符其实版主」；有网友同意版主所言在哪里用餐也没所谓，「最紧要一家人开开心心去食」。

文:RY
资料及图片来源:香港两餸饭关注组

延伸阅读：港男买权发两餸饭唔够餸 要求多搭虾球遭拒爆粗+网上公审 店方撑员工公开CCTV还原事件

 

 

 

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
3小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
6小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前