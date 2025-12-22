两餸饭关注组版主「冬至大满足！」 人均逾$200叹尽鲍鱼/乳鸽/石斑/蟹钳 网民：以为叫咗半围！
更新时间：15:18 2025-12-22 HKT
发布时间：15:18 2025-12-22 HKT
发布时间：15:18 2025-12-22 HKT
两餸饭名店权发小厨于疫情期间，由酒楼转型成为两餸饭店，主打价钱亲民的家常小菜，每日供应多款菜式，深受市民欢迎。除了家常菜，权发小厨亦会不定时供应时令菜式，临近年尾更推出丰富「做冬」菜式，成为市民做节的另一选择。香港两餸饭关注组版主早前亦到权发尖沙咀店享用冬至饭，人均逾$200叹尽鲍鱼、石斑、蟹钳，丰富程度不比酒楼逊色，网民更甚为震惊：「以为叫咗半围！」
两餸饭关注组版主「冬至大满足！」 人均逾$200叹尽鲍鱼/乳鸽
民间有一说「冬大过年」，所以自古以来家家户户都相当重视「做冬」，希望一家人齐齐整整用餐，寓意一家团圆。以往市民「做冬」多到酒楼享用美食，近年两餸饭冒起更不时供应时令菜式，大时大节亦会推出丰富「做节」餸菜，成为市民另一选择。香港两餸饭关注组版主不时于网上群组分享用餐体验及心得，就连冬至饭他亦支持两餸饭店。
版主提到较早前与家人外家到菜馆「做节」，「唔知食咗咩落肚，都要$18xx/8位」。今次版主与亲友选择到权发小厨尖沙咀店，表示人均价一样，便有齐石斑鱼、龙虾、蟹钳、鲍鱼、乳鸽、三碟双拼餸菜以及饮品，多款餸菜几乎放满整张圆桌，丰富程度不比酒楼逊色。每每「做节」都希望一家人能够齐整食饭，今次的冬至饭令版主感触良多，「谂起2000个家庭返唔到屋企做节，其实食咩都无所谓了」。
网民震惊：以为叫咗半围！
对于两餸饭店的丰富「做节」菜式，不少网民感到震惊：「以为叫咗半围」、「咁多正餸都对得住个价钱！」、「见到都想试吓咁样堂食」。有网民笑指版主果然是版主，连冬至饭亦支持两餸饭店，「贯彻始终，名符其实版主」；有网友同意版主所言在哪里用餐也没所谓，「最紧要一家人开开心心去食」。
文:RY
资料及图片来源:香港两餸饭关注组
延伸阅读：港男买权发两餸饭唔够餸 要求多搭虾球遭拒爆粗+网上公审 店方撑员工公开CCTV还原事件
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT