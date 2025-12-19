快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼

连锁快餐店大家乐再度推出斩料加餸优惠！即日起至1月5日（一），只要于下午茶时段到访大家乐，即可以$49享用足一斤原只酱香鸡，并以$10起的价钱加配糖水、葡挞、鸡肾等，让消费者轻松在家品尝餐厅级别的美味。

大家乐斩料加餸优惠！足一斤酱香鸡$49 一连两星期外卖供应

大家乐斩料加餸优惠！足一斤酱香鸡$49 一连两星期外卖供应

大家乐斩料加餸优惠！$10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼

$10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼

大家乐的酱香鸡选用优质鸡只，以传统酱油配方慢煮入味，表皮微脆金黄，内里肉质鲜嫩多汁，酱汁香气扑鼻，带有淡淡甜香和咸鲜平衡。足足一斤的分量，适合2-3人分享作为晚餐主菜，搭配白饭或蔬菜，即可组成一顿营养均衡的家常餐，特别适合忙碌一天后想轻松享用热腾腾美食的家庭。

为了让外卖体验更丰富，大家乐特别提供多款加配优惠，让消费者根据喜好自由组合。卤水鸡肾拼鸡翼（2只）、卤水鸡肾拼红肠、白饭拼糖水（各1客）及葡挞（2件）都能以低至$10的价钱加配，完美衬托主菜酱香鸡的鲜美。

大家乐足一斤酱香鸡优惠

2大快餐店优惠 美心MX/一粥面

1. 美心MX$39双餸饭

美心MX近日重新推出「心超值」午市优惠活动，以$39亲民价格供应每日不同精选套餐。顾客可享用双餸饭连饮品，并有机会以加购优惠价选配烧味或烧鸡髀，让一周午餐选择更丰富实惠。

2. 一粥面长者优惠

一粥面现推出长者专享优惠措施。持有有效长者卡，或使用长者八达通及乐悠咭付款的顾客，在早市或茶市时段到指定分店消费，选购任何套餐或单点主食（小食及饮品除外），即可免费获赠一杯指定热饮，包括香浓茶、咖啡等选择。

资料来源：大家乐 Café de Coral、一粥面、美心MX (Maxim's MX)