深水埗大南街「文青cafe街」变城中村？惊现地舖卖「鲜炸栗米汁」！网民嘲︰最后系乡村整顿伪文青

深水埗大南街一带有不少文青咖啡店及特色小店，成为假日港人及游客的热门蒲点。然而，近日有网民于社交平台发文，表示惊讶发现大南街竟然有新舖卖「鲜炸栗米汁」，其装修风格更有几分像内地的城中村，与大南街的文青风格是格格不入，引来大批网民热议。

深水埗大南街惊现地舖卖「鲜炸栗米汁」！文青cafe街变城中村？

日前有网民在Threads上分享在深水埗大南街的所见所闻，写道「好耐无出过省城，真系进步了不少」。而从事主上载的图中所见，有间地舖正挂上黄色红字的招牌及宣传牌，有「莲发行食品」、「鲜炸栗米汁」、「手工制作」、「木瓜鲜奶露」、「水果批发」、「食品超市」等字眼。

而店舖的装修风格简朴，门面是开放式，内有两位职员，一位身穿白恤衫黑裤的男人正在看手机，柜枱后则有位戴著白色帽及穿上围裙的女士，似乎正在处理商品，而柜枱前方的胶篮内则摆放著类似粟米等食品。店内还有些简陋的桌椅，整体走简约路线，与大南街一向走的文青风格大相迳庭。

网民笑言︰最后系乡村整顿伪文青

帖文一出，随即引发网民热烈讨论。不少人留言指，若非照片中有大南街的路牌，根本不会相信这里是香港，笑言「劲似大陆农村」、「以为系城中村」、「店舖充满简约如冇装修的风格」，甚至有网民慨叹「好似返咗大陆啲三线城市嘅住宅小区楼下咁」等。有人更抵死地表示，店舖旁边应「加多间沙县小吃，先衬托得住佢」，亦有网民嘲讽指「唔洗过关就去咗深圳」，以及「最后系乡村整顿伪文青」。

不过，亦有眼利的网民错重点，表示发现招牌上的「鲜榨粟米汁」疑写错成「鲜炸栗米汁」，质疑「炸粟米汁」是否即「提炼粟米油？」，并笑言「如果佢真系炸粟米汁我又想见识下」、「柠茶佢地都要爆打，粟米汁要炸左佢，好合理」等。

原为生产皮革制品 后成文青咖啡店集中地

大南街是位于深水埗区的一条特色街道，曾是香港制造业的中心，主打生产皮革制品。但随著制造业式微，如今大南街只剩低数间皮革工艺店舖。而自2017年起，大南街更相继有特色手工咖啡店、手作店、画廊等小店进驻，吸引一众游客及小红书网红去打卡，成功转型成为文青集中地。

资料来源︰Threads