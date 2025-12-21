榕记陈皮烧鹅出品部总监兼董事黄煜翔师傅 4招秘诀教煮陈皮烧鹅｜香港情味

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：10:01 2025-12-21 HKT
烧鹅是经典广东烧味，做法及选材讲究，配合掌控得宜的火候，令烧鹅皮脆肉嫩兼油润甘香。黄煜翔师傅（榕记陈皮烧鹅出品部总监兼董事）今天示范的陈皮烧鹅，是自家原创的独特配方，利用陈皮平衡肥腻及带出味道回甘效果，爱吃烧鹅的话不妨入厨一试。

点击图辑睇黄煜翔师傅示范陈皮烧鹅食谱

黄煜翔师傅感言：中菜千变万化

「对读书没有兴趣，钟意吃，所以选择入厨。」这个简单念头是我从十六岁时踏入厨房的初衷。当时没想过，这个源于「为食」的决定，会引领我走过十八年的光阴，从一个懵懂少年，成长为拥有自己招牌和事业的中菜厨师。
回想当初，入行理由很纯粹。只因小时候不喜欢读书，只喜欢美食。然而，当真正走进厨房这个「江湖」，才发现中菜的世界远比想像中浩瀚。「入行后才发现，中菜原来千变万化！」从火候的深浅、刀工的细腻，到调味的精准，每一道菜背后都是一门深厚的学问。正是这种无穷无尽的探索空间，令我从单纯的「喜欢吃」，彻底爱上了「煮」的艺术，并将这份热情化作了终身事业。
十八年的路，绝非一帆风顺。我是由低做起，从最基本的洗菜、切料、准备酱汁开始。成功的关键，归功于「勤力，不怕辛苦，肯学肯做」这十个字。更重要的是，能遇上了一班无私的好师傅。好感恩当时有班师傅愿意教我，毫无保留地将好多传统手艺和窍门倾囊相授。」在讲求师徒传承的中菜界，这份情谊与机遇弥足珍贵。我将这份感激化作动力，将师傅们的技艺与匠心精神一一继承下来。
凭着这份勤奋与好学，我很快得到老板赏识，给予更多机会一展所长。从学徒到厨师，再到主厨，每一步都踏实而坚定。身份转变了，但不变的是对中菜的热爱与坚持。我时常研发新菜式， 不断学习融会贯通，在坚守传统风味的基础上，注入自己的创意，让每一道菜都能带给人幸福。

1.最难忘的美食？

陈皮烧鹅。这道自家原创的菜式，是黄师傅餐厅的招牌之一，亦是他从师父身上学会最重要的烧味手艺。做法是把传统港式烧鹅，加入陈皮腌制提升味道层次，再以恰到好处的火候烧烤，奉客前洒上适量陈皮粉，烧鹅皮脆肉嫩、丰盈多汁带陈皮香，特别滋味。

2.最具挑战性的食材？

叉烧。黄师傅认为，烹法看似简单的叉烧，其实制作工序极为繁复。首要挑战是挑选合适的猪肉，最佳选择是肥瘦均匀的部位如脢头肉。最考功夫的是如何控制火候，做到外层焦香微脆、里面肉汁充沛，吃起来才能外酥内嫩、肥而不腻。

自创陈皮烧鹅 味道鲜甜甘香

黄师傅初入行首先学的是传统中菜手艺，及后开始钻研烧味料理，烧鹅、叉烧都是他的拿手名菜。但他略嫌传统做法的烧鹅比较肥腻，5年前花了不少时间与工序，自创用陈皮炮制烧鹅，成为他和餐厅的招牌美食。
 

加入陈皮腌鹅肉，增加甘香。
加入陈皮腌鹅肉，增加甘香。

 

示范菜式：陈皮烧鹅

材料：鹅1只、甘草片2克、陈皮2克、生姜50克、干葱头50克、小茴子 5克、香叶 5片、八角3粒、花椒2克

鹅盐：糖3茶匙、盐1茶匙、五香粉半茶匙、沙姜粉半茶匙、甘草粉半茶匙、芫荽子半茶匙

鹅酱：海鲜酱2汤匙、麻酱半汤匙、南乳酱半汤匙、磨豉半汤匙、柱侯酱1汤匙、蚝油半汤匙
皮水：麦芽糖1斤、白醋1斤、水2両

做法：

  1. 洗净鹅及抹干，生姜及干葱头切粒。
  2. 混合鹅酱材料，拌匀皮水材料。
  3. 拌匀鹅盐材料，把鹅盐均匀地涂抹在鹅肚里面，再加鹅酱涂抹均匀。
  4. 将生姜粒、干葱头粒、花椒、八角、小茴子、香叶、甘草及陈皮放入鹅肚。
  5. 用铁枝封实鹅肚及腌过夜，把腌好的鹅放进滚水中略灼，令表皮收缩。
  6. 淋上皮水，吊起风干一晚，放入预热至250度的焗炉焗45分钟，待凉后斩件。
     

4招秘诀炮制陈皮烧鹅

  1. 用陈皮腌鹅，能平衡油脂，令鹅肉带甘香，但须腌过夜才够入味。
  2. 约5斤重的黑鬃鹅肥瘦均匀、大小适中，最适合做烧味。
  3. 在家自制烧鹅，应视乎焗炉大小调整时间，至少要用250度焗至少45分钟。
  4. 鹅盐的配方除可腌鹅，亦能腌制羊肉辟除膻味。

文：EH  图：星岛日报

