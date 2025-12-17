麦当劳圣诞震撼优惠！$48叹麦炸鸡+麦乐鸡 二人餐低至$88
发布时间：18:54 2025-12-17 HKT
麦当劳圣诞优惠｜圣诞佳节将至，全城期待以美食与亲朋好友欢度佳节。深受港人欢迎的连锁快餐店麦当劳，宣布将于12月18日起，透过其手机应用程式App推出全新的节日派对震撼优惠，让顾客以惊喜价格享受多款人气炸鸡美食。当中重点推介$48「麦麦分享组合」，一次过品尝两件麦炸鸡及九件麦乐鸡，绝对是佳节狂欢必备之选！
麦当劳圣诞三大劳鸡套餐 人均低至$44
为满足不同顾客的需要，麦当劳App今次推出的节日派对优惠设有三款不同组合，不论是独自享用，还是与挚爱分享，抑或与好友开派对，总有一款合你心意。
最瞩目的「$48麦麦分享组合」，包括两件麦炸鸡及九件麦乐鸡。麦炸鸡更有三款口味任君选择，包括全新升级的「原味麦炸鸡」、香甜惹味的「蜜糖BBQ麦炸鸡」，以及万众期待的「辣辣麦炸鸡」，让顾客自由配搭，尽情享受啖啖肉的快感。
若是二人同行，「$88开心欢聚二人餐」绝对是个圆满的选择。套餐包含两个完整的麦炸鸡（两件）超值套餐，配上经典薯条及汽水，再额外附上九件麦乐鸡，两个人分享，人均消费只需$44，滋味又饱足。
至于压轴登场的「$118派对狂欢组合」，最适合不过三五知己齐齐分享。组合包括一桶六件装的麦炸鸡分享桶、九件麦乐鸡及四件苹果批，咸甜美食应有尽有，让大家在派对中，同时以金黄香脆的炸鸡和香甜暖胃的甜品满足味蕾。
全新「辣辣麦炸鸡」三倍辣度登场
除了震撼的优惠价格，麦当劳亦为一众「无辣不欢」的顾客带来喜讯。源自马来西亚麦当劳的皇牌美食——「辣辣麦炸鸡」将会在此次推广中登场。这款炸鸡采用了指天椒、黑椒及大蒜等调味料制成的秘制酱汁腌制，带来比原味麦炸鸡高三倍的香辣刺激，其橙红色的香脆外层，包裹著鲜嫩多汁的鸡肉，势必让嗜辣的粉丝一试爱上。
此外，经典的「原味麦炸鸡」及「蜜糖BBQ麦炸鸡」亦迎来全新升级。前者透过调整炸制时间，带来更香脆的口感；后者则改良了裹粉工序和腌制配方，升华了蜜糖的甜香，口感层次更为丰富。
麦当劳圣诞优惠详情
-
优惠推广期： 2025年12月18日上午11时起
-
获取方式： 透过麦当劳手机应用程式App换领电子优惠券
优惠重点：
-
$48 麦麦分享组合（麦炸鸡2件、麦乐鸡9件）
-
$88 开心欢聚二人餐（麦炸鸡(2件)套餐两份、麦乐鸡9件）
-
$118 派对狂欢组合（麦炸鸡分享桶6件、麦乐鸡9件、苹果批4件）
条款及细则：
-
优惠不适用于海洋公园、沙田马场、跑马地马场、山顶广场、香港国际机场及九龙站之麦当劳餐厅。
-
各款麦炸鸡的供应地点或有不同，详情请参阅App内资料。
-
优惠不能与其他折扣、推广或优惠同时使用。
-
食品及饮品供应视乎个别餐厅供应量而异，数量有限，售完即止。
