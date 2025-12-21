连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾

最近，稻香再度推出超值的「早D开饭」晚市优惠，于指定时段提供两款性价比极高的套餐，其中「早鸟价」二人套餐仅售$138，包括一款主菜、精选小菜及炖汤的丰富晚餐，性价比极高，适合想以亲民价钱享用优质晚餐的顾客。

稻香超值晚市套餐 海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭$138

稻香晚市优惠每日供应

即日起，只要于星期一至五下午5时至7时，或星期六日及假期下午5时至6时30分，到访稻香集团旗下稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港及壹号渔船，即可享用全新「早D开饭」晚市优惠。

这次推广分为「早鸟价」和「丰盛价」两个价位，以满足不同顾客的需求。「早鸟价」只需$138，即可在四款指定大厨主菜中任选一款，并配上一款自选小菜、两盅滋润螺头炖汤及两碗丝苗白饭（或可选一煲盐油煲仔饭）。而「丰盛价」则为$268，可选两款主菜、两款小菜，并获四盅炖汤及四碗白饭（或两煲煲仔饭），份量加倍，适合多人分享。

加$28起转龙虾/白灼虾

四款大厨主菜各具风味，从传统蒸鱼到惹味煲仔菜式，应有尽有。榄豉酱蒸金虎斑以传统榄豉酱清蒸鲜鱼，肉质嫩滑鲜甜，豉汁咸香惹味；鲜鲍鱼小炒皇将爽口弹牙的鲜鲍鱼，配以多种蔬菜猛火快炒，镬气十足，口感丰富；啫啫花胶地鸡煲则以高温砂锅炮制，花胶爽滑，鸡肉嫩口，酱汁浓郁，是冬日暖身的最佳选择。

此外，顾客亦可以$28起，升级主菜，选项包括豉味蒸金钱鳝、白灼海虾、鲜鲍鱼啫鸡煲及上汤波士顿龙虾，让菜式更添奢华。

稻香「早D开饭」晚市优惠

供应时间：星期一至五 5pm-7pm；星期六、日及假期 5pm-6:30pm

适用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、壹号渔船

备注：优惠只限堂食，不设外卖。另收茗茶及加一服务费。

2大酒楼晚市优惠 利东/半岛渔港

1. 利东集团 $1乳猪/烧鹅/葱花鸡

利东集团旗下多间酒楼推出晚市限定$1烧味优惠。顾客于星期一至星期日晚市堂食期间，只需支付$1，便可选购多种烧味及海鲜菜肴，包括乳猪、烧鹅、白灼海生虾及红葱头葱花鸡等。

2. 半岛渔港 $1烧鹅/乳猪/文昌鸡

半岛渔港亦推出限时堂食优惠。由即日起，每逢星期一至五晚市时段，顾客只要选择堂食，即可以＄1优惠价加配一款至尊烧鹅、极品BB乳猪或海南文昌鸡。此优惠适用于所有晚市堂食客人，并可与现有晚餐套餐一并使用。

资料来源：稻香集团、利东集团 Lei Tung Cuisine、半岛渔港 / 阿翁火锅馆