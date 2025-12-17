Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳大派优惠！1隐藏方法享免费薯条/新地/苹果批/$10现金券 手机App专享

更新时间：17:51 2025-12-17 HKT
发布时间：17:51 2025-12-17 HKT

麦当劳手机App大派优惠！麦当劳手机应用程式（App）近日推出了一款名为「麦麦配」的互动小游戏，让顾客在享受美食之余，还能透过简单有趣的挑战赢取多款人气美食及折扣优惠。游戏简单好玩，成功过关更可随机获得各种优惠券，包括免费新地、免费薯条、$10现金券等，为生活增添一点小确幸！

麦当劳大派丰富奖赏！「麦麦配」游戏玩法大公开

「麦麦配」游戏的设计考验玩家的眼明手快。其玩法类似经典的「三消」游戏，玩家需要在限定时间内，透过移动汉堡、薯条、饮品等美食图示，将三个或以上相同的图示连成一线即可消除得分。若能一次过移动四个或以上的图示，更可以一次过消除整行或整列，瞬间获得更高分数。游戏的目标是在限时内消除指定数量的食物图示以成功过关，玩法简单直观，却充满挑战性，让人一玩就停不下来，无论是在等车还是午休的零碎时间，都非常适合用来消遣一番。

闯关成功即获丰富奖赏 免费新地/薯条/现金券

「麦麦配」游戏的最大吸引力，莫过于其丰富的奖赏。玩家只要成功挑战，便有机会获得一系列的电子优惠券。从目前玩家分享的战利品可见，奖品阵容相当吸引，当中包括「全单买满$30即送细薯条」，让你在下午茶时段（下午2时至6时）轻松加配一份金黄酥脆的薯条；还有更实惠的「全单买满$80减$10」现金券，无论是与朋友分享套餐，还是家庭聚餐，都能节省更多。其他潜在奖赏还包括免费新地、苹果批等，每次过关都充满惊喜。不少网民兴奋分享心得：「App个游戏原来送咁多嘢」，但同时提醒「想食前一日先好玩」。根据官方条款，优惠券的实际有效期为两天，让大家有更充裕的时间规划自己的美食行程。

 

麦当劳「麦麦配」手机游戏优惠

  • 活动平台： 麦当劳手机App

  • 游戏名称： 麦麦配

  • 参加资格： 所有用户必须登入麦当劳App方可参与游戏并获得奖励。

优惠详情：

  • 会员每日可获一次游戏机会，直至挑战失败为止，机会将于每日凌晨自动重置。

  • 每成功通过5个关卡，即可获得优惠券奖赏。奖赏一经发放，即使重玩同一关卡，亦不会再次获得奖励。

  • 赢得的优惠券将会即时存入会员的麦当劳App帐户内。

  • 有效期限： 优惠券自发放日起计，有效期限为2天。

条款细则：

  • 所有奖品均不得转让、更改、退换或兑换现金。

  • 如因通讯系统故障、中断或延迟等问题引致任何争议，香港麦当劳概不负责。

  • 如有任何争议，香港麦当劳保留最终决定权。

 

同场加映：连锁快餐店午市优惠！$39双餸饭套餐 蒸肉饼/鱼香茄子/凉瓜牛肉 $6起加叉烧鸡髀

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

