圣安娜两餸饭蓝田开新分店！新张优惠3餸$55起 网民叹竞争大：行几分钟有另一间

近年，两餸饭店在香港开到成行成市，甚至有不少商家「踩过界」卖两餸饭。其中，专营西饼面包的连锁店「圣安娜饼屋」早在今年9月进军「两餸饭界」，在太子的新分店售卖韩式两餸饭。近日，有网民发现圣安娜两餸饭在蓝田开设新分店，新张优惠三餸饭$55起，菜式选择丰富，包括韩式炸鸡、安东炖鸡、杂菜粉丝等，即看下文了解详情。

圣安娜两餸饭蓝田开新分店 新张优惠三餸$55起！

近日，有网民在Facebook群组「香港两餸饭关注组」发文，表示连锁饼店「圣安娜饼屋」在蓝田汇景商场开设新分店，主打韩式两餸饭便当，据网民上载的照片可见，菜式选择颇为丰富，包括安东炖鸡、杂菜粉丝、韩式炸鸡，还有茄子肉饼、西芹炒鲜鱿、豆腐镶肉等家常小菜。现正推出新张优惠，三餸只需$55（原价$68），加$3可转泡菜炒饭底。每天11时后开始供应，不设堂食，只可外卖。

网民叹竞争大：行几分钟有另一间

新店开张的消息引起网民讨论，有网民以贴图表示期待，但也有网民直言价钱太贵，「唔多吸引」、「贵」；有街坊则表示步行数分钟就有另一间定价更便宜的两餸饭店，三餸饭33元／盒起，感叹同区竞争愈来愈大。

圣安娜饼屋

地址：蓝田汇景道8号汇景广场3楼301号舖

营业时间：星期一至五 早上6时30分 至 晚上9时；星期六、日及公众假期 早上7时 至 晚上8时

电话：2340 4776

图片及资料来源：Facebook@香港两餸饭关注组

文：Y