连锁酒家晚市小菜三宝$168优惠！叹咕噜肉/沙姜鸡/蒸虎杉斑 星期一至日每天换款

稻香集团旗下的客家好栈及客馆，以正宗客家风味小菜深受食客爱戴，向来是家庭聚餐及钟情传统中菜食客们的热门之选。最近这两大连锁客家菜酒家推出「晚市3重奏」优惠，让顾客以亲民价钱品尝一席暖心暖胃的客家晚饭。晚市三宝于多间分店供应，优惠价由$168起，即可享用三餸套餐，每日会更换精选菜式，另外亦有多款特价单点小菜及煲仔饭，绝对是晚饭的超值之选。

由即日起至2026年3月1日，稻香旗下的客家菜馆客家好栈及客馆推出全新的「晚市3重奏」优惠，套餐的一大卖点是每日都会更换款式的餐单，确保食客每次来帮衬都能有新鲜感，逢星期一至日晚上5时起于多间分店供应，各间分店的价钱都会有所不同，由$168至$198不等。

晚市三宝的菜单涵盖多款经典客家菜式，由惹味肉类到鲜甜海鲜都应有尽有，每晚有三款精选小菜，适合2至3人享用。例如星期一有脆皮咕噜肉、豉汁蒸白鳝及鲜腐竹杞子浸白菜仔；星期二有沙姜鸡半只、清蒸石蚌鱼及西洋菜。其余日子则有梅菜扣肉、清蒸老虎杉斑、清蒸珍珠趸仔、客家炆猪肉及虫草花蒸头斑腩等招牌菜式。除主菜外，套餐还会搭配一碟时蔬，让整顿晚饭更圆满。

稻香客馆/客家好栈「晚市3重奏」详情︰

适用日期：即日起至2026年3月1日（除2025年12月19日至21日、2026年2月13日至23日）

供应时间：逢星期一至日5pm起

优惠价： 客家好栈深水埗店︰$168 客家好栈油塘大本营、佐敦店︰$188 客家好栈东涌店及所有客馆分店︰$198

供应分店：

客家好栈 深水埗：大埔道222-230号快乐大厦地下 油塘：油塘大本型212号舖 佐敦：弥敦道378号弥敦酒店1楼 东涌：东环商场一楼103-104号舖

客馆 黄大仙：黄大仙中心南馆地下G13号舖 九龙湾：牛头角道11号1楼101及102号舖 荃湾：绿杨坊L1楼P9-9A号舖 将军澳：新都城第2期UG051I 号舖



2大酒楼优惠 利东／朝日馆

1. 利东集团︰晚市优惠小菜5选1

由即日起5:30pm后于利东轩、利荣轩、港湾宴会厅或利龙轩的任何分店用膳，并惠顾至少一款正价小菜，便可以$18起的优惠价，从「利东晚市优惠5选1」中任选一款小菜。精选菜式包括金牌利东烧鹅皇、暖胃古法羊腩煲、清蒸沙巴龙趸、葱油鸡，以及开边美国龙虾。每枱只限选一款优惠菜，不可与其他优惠同时使用。

2. 朝日馆︰人气点心$10.8起

荃湾新派酒楼朝日馆近日推出早茶点心优惠，逢星期一至六7am至11:30am，以及星期日及公众假期7am至10am期间惠顾，即可以$10.8起品尝近40款点心，包括鲜虾饺、烧卖、凤爪排骨饭、顺德鲮鱼球、南翔小笼包等，全部即点即蒸，新鲜热辣。

资料来源︰客家好栈．客馆