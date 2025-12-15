Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒家晚市小菜三宝$168优惠！叹咕噜肉/沙姜鸡/蒸虎杉斑 星期一至日每天换款

饮食
更新时间：15:46 2025-12-15 HKT
发布时间：15:46 2025-12-15 HKT

稻香集团旗下的客家好栈及客馆，以正宗客家风味小菜深受食客爱戴，向来是家庭聚餐及钟情传统中菜食客们的热门之选。最近这两大连锁客家菜酒家推出「晚市3重奏」优惠，让顾客以亲民价钱品尝一席暖心暖胃的客家晚饭。晚市三宝于多间分店供应，优惠价由$168起，即可享用三餸套餐，每日会更换精选菜式，另外亦有多款特价单点小菜及煲仔饭，绝对是晚饭的超值之选。

稻香客家好栈/客馆晚市三宝优惠！3款小菜$168起 日日款式不同

由即日起至2026年3月1日，稻香旗下的客家菜馆客家好栈及客馆推出全新的「晚市3重奏」优惠，套餐的一大卖点是每日都会更换款式的餐单，确保食客每次来帮衬都能有新鲜感，逢星期一至日晚上5时起于多间分店供应，各间分店的价钱都会有所不同，由$168至$198不等。

晚市三宝的菜单涵盖多款经典客家菜式，由惹味肉类到鲜甜海鲜都应有尽有，每晚有三款精选小菜，适合2至3人享用。例如星期一有脆皮咕噜肉、豉汁蒸白鳝及鲜腐竹杞子浸白菜仔；星期二有沙姜鸡半只、清蒸石蚌鱼及西洋菜。其余日子则有梅菜扣肉、清蒸老虎杉斑、清蒸珍珠趸仔、客家炆猪肉及虫草花蒸头斑腩等招牌菜式。除主菜外，套餐还会搭配一碟时蔬，让整顿晚饭更圆满。

 

稻香客馆/客家好栈「晚市3重奏」详情︰

  • 适用日期：即日起至2026年3月1日（除2025年12月19日至21日、2026年2月13日至23日）
  • 供应时间：逢星期一至日5pm起
  • 优惠价：
    • 客家好栈深水埗店︰$168
    • 客家好栈油塘大本营、佐敦店︰$188
    • 客家好栈东涌店及所有客馆分店︰$198
  • 供应分店：
  • 客家好栈
    • 深水埗：大埔道222-230号快乐大厦地下
    • 油塘：油塘大本型212号舖
    • 佐敦：弥敦道378号弥敦酒店1楼
    • 东涌：东环商场一楼103-104号舖
  • 客馆
    • 黄大仙：黄大仙中心南馆地下G13号舖
    • 九龙湾：牛头角道11号1楼101及102号舖
    • 荃湾：绿杨坊L1楼P9-9A号舖
    • 将军澳：新都城第2期UG051I 号舖

 

2大酒楼优惠 利东／朝日馆

1. 利东集团︰晚市优惠小菜5选1

由即日起5:30pm后于利东轩、利荣轩、港湾宴会厅或利龙轩的任何分店用膳，并惠顾至少一款正价小菜，便可以$18起的优惠价，从「利东晚市优惠5选1」中任选一款小菜。精选菜式包括金牌利东烧鹅皇、暖胃古法羊腩煲、清蒸沙巴龙趸、葱油鸡，以及开边美国龙虾。每枱只限选一款优惠菜，不可与其他优惠同时使用。

2. 朝日馆︰人气点心$10.8起

荃湾新派酒楼朝日馆近日推出早茶点心优惠，逢星期一至六7am至11:30am，以及星期日及公众假期7am至10am期间惠顾，即可以$10.8起品尝近40款点心，包括鲜虾饺、烧卖、凤爪排骨饭、顺德鲮鱼球、南翔小笼包等，全部即点即蒸，新鲜热辣。

资料来源︰客家好栈．客馆

延伸阅读︰连锁快餐店圣诞节快闪优惠！一连三日全日8折 全线分店都有得减

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
6小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
23小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
7小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
5小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
17小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
6小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
20小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT