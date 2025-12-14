推车仔点心｜全港硕果仅存10大点心车酒楼！百年老字号莲香楼/怀旧手工制襟江酒家/传统大蒸炉海连茶楼

昔日与家人到酒楼用餐，坐在桌边耐心等候点心车缓缓推来，随意挑选心仪点心的温暖场面，至今仍让人回味无穷。但近年来，点心纸点单方式逐渐成为主流，传统推车式点心服务的酒楼数目日益减少。今次，《星岛头条》特别为大家整理了香港现存仅余的10家继续采用点心车的酒楼，当中涵盖多间历史悠久的老字号、屋邨隐世酒楼及主打怀旧点心的，部分酒楼更让食客在享用点心的同时，饱览维多利亚港的壮丽景色。

点心车酒楼｜1. 莲香楼 百年老字号 经典茶盅搭配怀旧点心

拥有超过百年历史的广州著名茶楼莲香楼，在经历三次易手后，于去年正式重新营业，更在今年5月于尖沙咀开设新分店，24小时营业为食客提供正宗的「一盅两件」。两间酒楼均保留传统广府早茶特色，阿姨推著点心车穿梭席间高声叫卖，以经典茶盅盖搭配多款怀旧点心，让食客彷如穿越回旧日时光。

莲香楼（中环）

地址：中环威灵顿街160-164号地舖

电话：21160670／34915855

营业时间：星期一至日 6am－10:30pm

莲香楼（尖沙咀）

地址：尖沙咀金巴利道25号长利商业大厦1楼至2楼

电话：23201318

营业时间：星期一至日 24小时营业

2. 中环美心皇宫 经典点心车配180度维港景

位于中环爱丁堡广场的美心皇宫，被誉为全港景观最优美的传统酒楼。酒楼采用高楼底设计，空间开扬宽敞，配合落地玻璃幕墙，180度维多利亚港海景一览无遗。此外，美心皇宫位于九龙湾及沙田的分店，同样提供点心车服务，让更多食客体验这份独特的怀旧风情。

美心皇宫（中环）

3. 襟江酒家 百年老字号旺角重开 推车仔点心$25起

襟江酒家拥有逾百年历史，前身正是颜氏家族经营的莲香楼，创立于1909年清宣统元年，见证香港茶楼文化的兴衰。经过44年沉寂，家族后人于今年将这经典名字重新带来港人面前。酒楼所有点心由老师傅每日清晨人手制作，绝不使用预制菜，价格由$25起，分小、中、大、特、顶点五个级别，顾客可于点心车前挑选多款怀旧失传点心，包括雀巢芋角、古法猪肚烧卖、鸭掌柚皮等，瞬间勾起旧日早茶回忆。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56号家乐坊8楼801号舖

电话：23963988

营业时间：7am-11pm

4. 伦敦大酒楼 怀旧点心车 全日供应传统港式点心

推车仔点心推介｜伦敦大酒楼 怀旧点心车 全日供应传统港式点心

伦敦大酒楼位于旺角弥敦道的核心地段，自1979年开业以来，一直坚持全日供应传统港式点心，成为不少老饕心目中的经典聚脚地。酒楼内保留罕见的推车点心模式，多款大型专用点心车穿梭于席间，包括蒸炉车、煎炸车、肠粉车及炸物车等，点心种类之丰富堪称全港数一数二。食客只要看中任何一款热腾腾的点心，轻轻向员工招手或叫喊，员工便会即时将点心车推到桌前，让顾客即挑即食，充满昔日茶楼的热闹气氛与怀旧风情。

伦敦大酒楼

地址：旺角弥敦道612号好望角大厦地舖

电话：27718018／27716111

营业时间：星期一至日 7am－11pm

5. 龙珠酒楼 旺角新张酒楼 重现复古推车仔点心＋福禄寿礼堂

香港旧式酒楼日渐凋零之际，位于旺角荷李活商业中心2楼的「龙珠酒楼」近日开业，为市民带来珍贵怀旧体验。酒楼重现经典「大龙凤」及「福禄寿」礼堂格局，金色雕龙配红色布景板，霓虹灯招牌闪烁，瞬间令人回到八九十年代。最吸引的是复古推车仔点心服务，门口两架点心车每日分早市、午市、茶市三轮供应，传统手工点心选择丰富，包括古法炸芋角、蛋花大菜糕、松化牡丹酥等罕见款式，价格亲民，最低仅$16.9一笼，点心纸则由$19.8至$34.8不等。

龙珠酒楼

地址：旺角弥敦道610号荷李活商业中心2楼A&B号舖

营业时间：星期一至日 8am-3pm；5:30pm-8:30pm

电话：8300 8142

6. 荃湾海连茶楼 新鲜出炉大蒸笼点心

推车仔点心推介｜荃湾海连茶楼 新鲜出炉大蒸笼点心

作为荃湾福来邨内传统茶楼，海连茶楼从每日清晨开始供应点心，更保留经典点心车服务。店员推著载满刚出炉热腾腾蒸笼的车子，在桌边巡游，让顾客即时挑选心仪点心。另一亮点则是店内墙上的手写餐牌，以传统花码标价，这种花码源自中国古代数字书写方式，曾在香港四、五十年代广泛流行，如今已极少见到，成为海连茶楼别具怀旧风情的标志。

海连茶楼

地址：荃湾福来邨永嘉楼地下15-16号舖

电话：24903134

营业时间：星期一至日 5am－2:30pm

7. 深水埗中央饭店 60多年老字号 点心车卖怀旧烧腩卷/大包

推车仔点心推介｜深水埗中央饭店 60多年老字号 点心车卖怀旧烧腩卷/大包

中央饭店屹立香港近60年，内部装修保持怀旧而简朴风格，就连门外告示牌亦由员工亲手以毛笔书写，充满传统特色。酒楼提供的点心种类偏向经典款式，包括较少见的烧腩卷、三宝大包、瓦罉煲仔饭以及西米焗布甸等，亦保留传统点心车服务，员工会推车巡厅，并大声报出每款点心的名称，让顾客清楚了解所提供的菜式。

中央饭店

地址：深水埗大埔道140号东庐大厦地下

电话：27776888

营业时间：星期一至日 6am－3:30pm；6pm－10pm

8. 煲仔王 屋邨隐世平价酒楼 点心车每日三个时段出巡

推车仔点心推介｜煲仔王 屋邨隐世平价酒楼 点心车每日三个时段出巡

位于天水围的隐世屋邨酒楼「煲仔王」属叙福楼集团旗下，提供多款传统美食，包括各种煲仔小菜、鸡煲，以及炒粉、炒面和饭类等选择。酒楼的点心服务则分为早茶、午市以及下午茶三个时段，价钱由$13至$35不等。点心推车每日早上6时30分开出巡，直至当天点心全部售完。

煲仔王

地址：天水围天恩邨天恩商场1楼108号舖

电话：36902738

营业时间：星期一至日 6:30am－11:30pm

9. 上环六安居 怀旧香港饮茶风情

推车仔点心推介｜上环六安居 怀旧香港饮茶风情

六安居的前身是莲香楼，拥有悠久历史，店内外均散发浓厚怀旧氛围，吸引许多游客专程前来感受正宗香港饮茶风情。这家酒楼提供多款点心车系列，包括蒸点、炸物及酥皮类、中式甜品等，各式点心车在圆桌间来回穿梭。客人只需举手示意，服务员即会停车供其挑选心仪点心。另外，据闻酒楼的熟客会使用特定手势作为暗号，向服务员表达想饮的茶类，例如触碰鼻子表示香片、触碰耳朵代表普洱、触碰眉毛则为寿眉，下次前往饮茶时，或可尝试这些手势。

六安居

地址：上环德辅道西46-50号2-3楼

电话：21569328

营业时间：星期一至日 6am－10pm

10. 蒸庐 启德旗舰店复刻点心车 下午茶$29任选

推车仔点心推介｜蒸庐 启德旗舰店复刻点心车 下午茶$29任选

位于启德零售馆的「蒸庐」于今年2月正式开幕，以即叫即蒸的传统手工点心及真材实料炖汤著称，店内点心全部现场制作，新鲜即蒸。招牌经典包括晶莹虾饺皇、蟹籽烧卖皇、鲜竹牛肉球及鲜虾菜苗饺，每款均手工包制，港味十足。新店特别引入怀旧点心车，星期一至五下午2时30分至5时30分，顾客可享下午茶寻宝优惠，以大点统一价$29任选推车上所有点心。每日点心种类及数量不同，满载惊喜，重温一盅两件旧日茶楼风情。

蒸庐（启德零售馆旗舰店）