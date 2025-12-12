黄金海岸酒店自助餐$173起！任食斧头扒/乳猪/蟹脚/青口 圣诞/新年都有折

为迎接即将到来的年终节庆，KKday与香港黄金海岸酒店携手推出「双12年终优惠」，献上令人垂涎的「斧头扒烧烤盛荟」自助餐，更祭出「买一送二」超值方案，平日自助午餐人均价格低至$173，即可任食斧头扒、乳猪、蟹脚、青口等美食，是家庭欢聚和浪漫约会的理想选择。

黄金海岸酒店自助餐买一送二优惠！$173起叹斧头扒/乳猪/蟹脚/青口

香港黄金海岸酒店的聆沨咖啡厅以户外即制炭烧美食而闻名，今次推出的「斧头扒烧烤盛荟」自助餐，为一众食肉兽带来无比惊喜。主厨严选顶级食材，匠心呈献多款炭烧美馔，如「炭烧澳洲斧头扒」及「和牛芝士汉堡扒」，烧烤区更不乏蜜糖鸡全翼、羊扒及虎虾等丰富选择。值得一提的是，周末及公众假期更会推出「原只炭烤乳猪」，金黄酥脆的表皮配上嫩滑的肉质，绝对是自助餐的压轴好戏。

除了诱人的烧烤肉品，自助餐台上亦汇聚了各式鲜甜海鲜，如纽西兰青口、翡翠螺、海虾及雪花蟹脚，冰镇后更显其原汁原味。新鲜即切的鱼生和寿司、多款中西日式热盘、精致的芝士拼盘，以及琳瑯满目的甜品区同样应有尽有，保证让每位食客都能找到心头好。

KKday双12限定推出平日自助午餐「买一送二」（送一位成人+一位小童），平均每位仅$173（原价$1,214）。另外设买一送一优惠，两位成人同行平均$245/位，小童及长者亦享有专属折扣。自助晚餐同样有「买一送二」优惠，两位成人加一位小童只需$930，平均每位$310，即可品尝炭烧斧头扒、和牛汉堡扒等美食。

黄金海岸酒店自助优惠详情