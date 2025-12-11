Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！

饮食
更新时间：18:50 2025-12-11 HKT
发布时间：18:50 2025-12-11 HKT

在即将到来的KKday双12年终快闪活动中，香港富丽敦海洋公园酒店旗下「星耀厅」，将推出前所未有的超值优惠，其中最引人注目的是自助晚餐低至12折，每位仅需$176，即可任食加拿大龙虾、阿拉斯加蟹脚、肉眼扒、烤火鸡等节庆美食，另有「买一送一及第二位$12」的超值优惠，绝对是年底聚餐、庆祝佳节的不二之选。

富丽敦海洋公园酒店自助餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒

【KKday 快闪限时抢｜富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

香港富丽敦海洋公园酒店自助餐餐厅「星耀厅」于今个12月呈献「佳节盛宴自助餐」，为宾客提供长达3.5小时的沉浸式美食之旅。一踏入餐厅，即可观赏到专业厨师现场即剖原条吞拿鱼的精彩表演，感受海洋的澎湃活力。餐桌上，奢华食材如鱼子酱、鲜甜龙虾、肥美蟹脚与各式新鲜刺身，瞬间点燃味蕾的期待。

在「星耀厅」的冰镇海鲜区，每日供应的鲜甜加拿大龙虾、雪蟹脚和肥美鲜虾，带来无与伦比的冰凉口感。值得一提的是，平安夜、圣诞节及除夕夜更有限定供应的阿拉斯加蟹脚，让节庆氛围更添尊贵。而精选烤肉区同样不容小觑，鲜嫩多汁的肉眼扒、传统的烤火鸡，以及周末限定的意式脆皮猪腩卷和烧羊鞍，每一口都充满诱人的香气，满足肉食爱好者的所有幻想。

【KKday 快闪限时抢｜富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

除了丰盛的自助晚餐，「星耀厅」的可持续海鲜自助午餐同样值得期待。午餐精选包括雪蟹脚、多款刺身、香浓的火灸日本甜薯配忌廉芝士、烤安格斯西冷、肉眼扒、特色海鲜大阪烧、地道海南鸡饭及港式烧味等，选择同样丰富多元，满足不同口味的需求。

【KKday 快闪限时抢｜富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠详情

  • 预订期：12月12日12pm起
  • 用餐日期：2025年12月1日至2026年1月
  • 地址：黄竹坑海洋径3号香港富丽敦海洋公园酒店1楼
  • 自助晚餐12折惊喜价： 星期一至四，每位仅$176（原价$798/位，已包含原价加一服务费）。
  • 自助晚餐「第二位$12」优惠（两人同行）：
    • 12月12-14日：$1,032/2位（平均$516/位）
    • 12月15-18日、22-23日及29-30日：$944/2位（平均$472/位）
    • 12月19-21日、26-28日及1月1日：$1,054/2位（平均$527/位）
    • 12月31日：$1,538/2位（平均$769/位）
    • 2026年1月星期五六日及公众假期：$990/2位（平均$495/位）
    • 2026年1月星期一至四：$890/2位（平均$445/位，原价$977/位，已包含原价加一服务费）
  • 自助午餐「第二位$12」优惠（两人同行）：
    • 12月13-14日：$736/2位（平均$368/位）
    • 12月15-19日、22-23日及29-31日：$724/2位（平均$362/位）
    • 12月20-21日及27-28日：$758/2位（平均$379/位）
    • 12月24-25日：$1,110/2位（平均$555/位）
    • 12月26日及1月1日：$890/2位（平均$445/位）
    • 2026年1月星期六、日及公众假期：$670/2位（平均$335/位，原价$658/位，已包含原价加一服务费）

 

同场加映：圣诞到会2025｜10大星级酒店/贵价西餐抵食套餐推介！人均$165起叹火鸡/龙虾/威灵顿牛柳 早鸟85折优惠

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
5小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
11小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
11小时前
陪审团一致裁定卢彦铭强奸罪名不成立。资料图片
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
2小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
4小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
8小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
7小时前
林哲玄指揭示建造业存在大问题「烂到冇得再烂」。
玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马
社会
5小时前