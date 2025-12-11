富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！

在即将到来的KKday双12年终快闪活动中，香港富丽敦海洋公园酒店旗下「星耀厅」，将推出前所未有的超值优惠，其中最引人注目的是自助晚餐低至12折，每位仅需$176，即可任食加拿大龙虾、阿拉斯加蟹脚、肉眼扒、烤火鸡等节庆美食，另有「买一送一及第二位$12」的超值优惠，绝对是年底聚餐、庆祝佳节的不二之选。

富丽敦海洋公园酒店自助餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒

香港富丽敦海洋公园酒店自助餐餐厅「星耀厅」于今个12月呈献「佳节盛宴自助餐」，为宾客提供长达3.5小时的沉浸式美食之旅。一踏入餐厅，即可观赏到专业厨师现场即剖原条吞拿鱼的精彩表演，感受海洋的澎湃活力。餐桌上，奢华食材如鱼子酱、鲜甜龙虾、肥美蟹脚与各式新鲜刺身，瞬间点燃味蕾的期待。

在「星耀厅」的冰镇海鲜区，每日供应的鲜甜加拿大龙虾、雪蟹脚和肥美鲜虾，带来无与伦比的冰凉口感。值得一提的是，平安夜、圣诞节及除夕夜更有限定供应的阿拉斯加蟹脚，让节庆氛围更添尊贵。而精选烤肉区同样不容小觑，鲜嫩多汁的肉眼扒、传统的烤火鸡，以及周末限定的意式脆皮猪腩卷和烧羊鞍，每一口都充满诱人的香气，满足肉食爱好者的所有幻想。

除了丰盛的自助晚餐，「星耀厅」的可持续海鲜自助午餐同样值得期待。午餐精选包括雪蟹脚、多款刺身、香浓的火灸日本甜薯配忌廉芝士、烤安格斯西冷、肉眼扒、特色海鲜大阪烧、地道海南鸡饭及港式烧味等，选择同样丰富多元，满足不同口味的需求。

富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠详情