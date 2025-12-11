百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁

莲香楼再开分店进军旺角！近百年历史的中环老字号品牌「莲香楼」，继早前于尖沙咀开设24小时营业的分店后，近日再有新动向。有网民发现，一个印有「莲香居」字样的怀旧招牌高挂于旺角金鱼街，事件引发热议，不少人对这家老牌茶楼进驻人流畅旺的旺角表示期待。

老字号莲香楼开第3分店！进军旺角弼街

有网民于Facebook讨论区发布相片，显示于俗称金鱼街的旺角通菜街及弼街交界，一个印有「莲香居」金色大字的仿怀旧招牌，正被安装至一栋搭有棚架的二楼外墙。发文者写道「莲香居进军金鱼街弼街了」，随即引起网民热烈讨论。不少人对选址表示赞赏，留言「正」、「几醒㖞，开去d家人们方便常去嘅地方」，认为新店位置方便。亦有网民笑言莲香楼「开到连锁酒楼咁」、「学尖沙咀果间咁开24都有得做」。

怀旧点心车闻名 新店月内开幕

《星岛头条》记者就此事联络「莲香楼」负责人，对方确认旺角「莲香居」为集团旗下最新分店，预计将于本月内开幕。莲香楼品牌源远流长，中环老店以传统「推车仔」点心及旧式茶楼氛围闻名，品牌过去曾有「莲香居」及「莲香栈」等姊妹店，惟其后陆续改名或结业。

经历中环老店早年短暂停业后，品牌近年动作频频，先是于今年4月在原址重开，6月更进驻尖沙咀开设24小时营业的分店，坚持人手制作点心及保留点心车文化，成功掀起话题。如今以「莲香居」之名重现旺角，也让不少热爱传统港式饮茶文化的市民感到兴奋。



图片来源：香港酒楼关注组＠Facebook