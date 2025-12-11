Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁

饮食
更新时间：18:48 2025-12-11 HKT
发布时间：18:48 2025-12-11 HKT

莲香楼再开分店进军旺角！近百年历史的中环老字号品牌「莲香楼」，继早前于尖沙咀开设24小时营业的分店后，近日再有新动向。有网民发现，一个印有「莲香居」字样的怀旧招牌高挂于旺角金鱼街，事件引发热议，不少人对这家老牌茶楼进驻人流畅旺的旺角表示期待。

老字号莲香楼开第3分店！进军旺角弼街

有网民于Facebook讨论区发布相片，显示于俗称金鱼街的旺角通菜街及弼街交界，一个印有「莲香居」金色大字的仿怀旧招牌，正被安装至一栋搭有棚架的二楼外墙。发文者写道「莲香居进军金鱼街弼街了」，随即引起网民热烈讨论。不少人对选址表示赞赏，留言「正」、「几醒㖞，开去d家人们方便常去嘅地方」，认为新店位置方便。亦有网民笑言莲香楼「开到连锁酒楼咁」、「学尖沙咀果间咁开24都有得做」。

怀旧点心车闻名 新店月内开幕 

《星岛头条》记者就此事联络「莲香楼」负责人，对方确认旺角「莲香居」为集团旗下最新分店，预计将于本月内开幕。莲香楼品牌源远流长，中环老店以传统「推车仔」点心及旧式茶楼氛围闻名，品牌过去曾有「莲香居」及「莲香栈」等姊妹店，惟其后陆续改名或结业。

经历中环老店早年短暂停业后，品牌近年动作频频，先是于今年4月在原址重开，6月更进驻尖沙咀开设24小时营业的分店，坚持人手制作点心及保留点心车文化，成功掀起话题。如今以「莲香居」之名重现旺角，也让不少热爱传统港式饮茶文化的市民感到兴奋。


图片来源：香港酒楼关注组＠Facebook 


同场加映：元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
5小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
11小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
11小时前
陪审团一致裁定卢彦铭强奸罪名不成立。资料图片
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
2小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
4小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
8小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
7小时前
林哲玄指揭示建造业存在大问题「烂到冇得再烂」。
玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马
社会
5小时前