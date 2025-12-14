美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点

在竞争激烈的香港餐饮市场中，高价餐饮品牌面临严峻考验。美式连锁快餐店Five Guys为求生存，于今年8月首次推出套餐组合，一改单卖的销售策略，$130的价格便可一次过品尝汉堡、手切薯条及饮品，而近日，套餐更大幅调低至$99，试图以「减价」策略吸引更多顾客。

Five Guys套餐减完又减 汉堡+细薯条+奶昔仅$99...

网民：今时今日都未执笠都算佢好嘢

事缘，有网民在社交平台Threads上发文，指「Five Guys」最近将套餐价由$130减至$99，但即使价格下调，分店在非繁忙时段依然人流稀少。他直言餐点「贵得嚟又唔系特别好食」，并就此现象表达了对品牌营运状况的担忧，「其实『五条友（Five Guys）』到今时今日都未执笠都算佢好嘢」。

贴文迅速引发网民热烈讨论，意见明显两极。一部分顾客仍力挺Five Guys，认为其出品胜过一般快餐，「好食㖞，但贵系真」、「新鲜juicy、够heavy，几好食」。然而，大多数留言倾向认同帖主观点，认为在香港饮食选择极多的环境下，价格并非唯一关键，「平唔平都唔系重点，食物本身唔掂就留唔住客」、「客流已经反映咗价钱是否合理」。

此外，部分留言亦提到「Five Guys」的份量问题，指「好多时唔系因为贵，而系唔够肚饿而唔食，斋食个包已经会好饱」，甚至有网民表示「一餐份量系二人份量」，导致「胃小食唔到咁多，朋友都话叫咗唔好自己食，叫多个人食」。

2018年进军香港 贵价快餐经营困难？

「Five Guys」于2018年进军香港，主打即制汉堡包、手切薯条及自选配料奶昔等特色餐点。不过，「Five Guys」的定价一直令部分消费者有所却步，原因是餐厅原先采用单点模式销售，即需要分开购买汉堡包、薯条及饮品，一个套餐动辄$200，有别于一般港人对快餐店「平、靓、正」的印象。

面对饮食业市道低迷的情况，「Five Guys」于今年8月破天荒推出套餐，$130包含任何一款双层汉堡、细薯条及汽水，当时掀起一阵社会热议。如今再降至双位数，$99即可享用一套三件的套餐。值得一提的是，$99的套餐饮品还可以选原价$60的招牌奶昔。

相关报道：Five Guys不敌逆市推特价餐？汉堡+薯条+汽水叫价$1XX 网民赞食品高质「要顶住」惹反对：个包湿一定系0分

资料来源：lcsfood＠Threads