圣诞到会2025｜10大星级酒店/贵价西餐抵食套餐推介！人均$165起叹火鸡/龙虾/威灵顿牛柳 早鸟85折优惠

圣诞将至，城中弥漫著欢愉节庆气氛，与挚爱亲友共享佳肴是不可或缺的环节。本文为大家精选了10间有提供圣诞到会服务的餐厅，从酒店奢华节日套餐，到快餐店超值派对套餐，每间品牌都提供高品质、美味且便捷的圣诞餐饮，人均低至$165起即可品尝火鸡、龙虾、威灵顿牛柳等节日美食，为您轻松打造一场难忘的派对，即睇下文了解2025年圣诞到会推介！

圣诞到会推介2025｜1. 九龙香格里拉 派对火鸡套餐

圣诞到会推介2025｜九龙香格里拉派对火鸡套餐（$1,788，适合6-8人享用）。

九龙香格里拉酒店今年圣诞推出「星级节日饕宴到会」服务，即使安在家中，也能与挚爱亲朋畅享由酒店专业厨师团队精心烹制的节日美馔。其中，「派对火鸡套餐」作为其重点推介，不仅包含烤至金黄酥脆、肉汁丰盈的传统火鸡，更搭配多款精致配菜，每一道都充满节日气息，完美结合星级酒店的尊贵体验与温馨家庭聚会的心意。

九龙香格里拉圣诞到会套餐

圣诞大餐｜2. PizzaExpress 烤肉拼盘配焗薯皮+面包球

圣诞大餐｜PizzaExpress圣诞10人套餐（$1,998，可供10人享用）。

PizzaExpress今年以「Unwrap the Magic of Christmas」为主题，推出「圣诞10人套餐」，融合了英伦优雅与意式匠心，精选多款独具节日特色的美馔，从开胃小食到丰盛主菜，每一道都承载著浓厚的节日色彩。主菜中的「意式烤肉拼盘」更是亮点，集结多款烤肉精华，确保每位宾客都能找到心头好。

套餐包含「面包球圣诞树」，以可爱造型为派对增添趣味，另有「海鲜汁焗虾」及「蘑菇松露沾酱」，丰富前菜选择。此外，还包括「牛肉酱焗薯皮」和「焗面包球」（配蒜蓉牛油、罗勒香草酱及朱古力榛子酱），搭配8款自选主菜及10款自选饮品或一支指定红酒。

PizzaExpress圣诞到会套餐

圣诞派对美食｜3. Market Place 及 Oliver's The Delicatessen 烤鸡/龙虾/水牛鸡翼

圣诞派对美食｜Market Place、Oliver's The Delicatessen 圣诞套餐（$2,528，可供12人享用）。

连锁超市Market Place及Oliver’s The Delicatessen今个节日特别推出「12人份圣诞套餐」，汇聚环球节日经典美馔。这款套餐专为大型家庭或朋友聚会而设计，巧妙地融合了多国的烹饪精髓，如经典丹麦烤鸡、美式水牛鸡翼、红酒炖牛尾及波士顿熟冷龙虾等，每道菜肴都由专业团队精心准备，带来了节日团聚的温馨氛围，是为年末聚会增添欢乐气氛的理想选择。

Market Place 及 Oliver’s The Delicatessen圣诞到会套餐

价钱：$2,528起，可供12人享用。

预订时段：即日起至12月26日。

预订方式：可透过Market Place官网或亲临位于中环太子大厦的 Oliver’s The Delicatessen预订。

4. KFC 丰盛派对套餐 经典炸鸡盛宴 期间限定大阪烧炸鸡薄饼

KFC为庆祝普天同庆的圣诞佳节，推出「丰盛派对套餐」，专为16至20人的大型聚会设计，提供了KFC经典的家乡鸡、香辣脆鸡、巴辣香鸡翼等多种选择，满足不同口味的需求。除了炸鸡，套餐还搭配了多款小食、饭品和饮品，确保您的派对餐桌丰富多彩。更可升级搭配期间限定的「大阪烧炸鸡薄饼」或「朱古力榛子云朵葡挞」，为传统美味注入新意。

KFC圣诞到会套餐

价钱：$1,488起，供16-20人享用。

预订期：12月17日或之前。

优惠：12月17日前预订可享早鸟买一送一优惠。

预订方式：透过KFC App或网页订购。

5. Food Channels Catering 环球圣诞派对盛宴 美国直送火鸡/沙巴巨型虎虾

Food Channels Catering圣诞火鸡套餐（$6,788起，供15-20人享用）。

Food Channels Catering 今年以「仪式感之鬼」为灵感，隆重推出一系列惊艳又实惠的圣诞派对套餐，并由经验丰富的厨师团队匠心炮制。圣诞菜单焦点包括适合15-20人分享的美国直送烟熏火鸡，严选10-12磅顶级美国火鸡，以独特手法慢熏后高温烤焗锁住肉汁，呈现粉嫩鲜嫩的口感，彻底颠覆传统对火鸡干柴的印象。

此外，媲美龙虾级数的沙巴巨型AAA级老虎虾，肉质厚实弹牙，提供「开边薯蓉焗」或「芝士焗饭」两种食法。还有充满欧洲圣诞市集风情的香草焗圣诞原只大猪腿，深琥珀色的香脆外皮下是香气浓郁、肉质细腻的火腿。除了西式盛宴，Food Channels Catering也贴心准备了多款精致中菜，如「冬至中菜套餐」及「冬至聚宝盆菜」，将中西美食完美融合，满足一家大小的口味需求。

Food Channels Catering圣诞到会套餐

价钱：$6,788起，供15-20人享用。

预订期：即日起至2026年1月4日。

预订方式：

◦ 圣诞派对套餐网址：>>按此<<

◦ 订购热线：2185 7373

6. 文华东方酒店 文华饼店 豪华节日美食/圣诞礼篮

文华饼店节日香烤火鸡（$2,988，约7–8公斤）。

香港文华东方酒店的文华饼店呈献琳瑯满目的精致美食，从节日礼篮、手工朱古力与节庆烤肉美点，为家中庆典增添一抹文华东方的雅致品味。酒店精心准备的节庆盛宴，包括节日香烤火鸡（$2,988，约7–8公斤）、蜜汁火腿（$3,188，约7公斤）、、烤原块肉眼牛排（$3,888元，约3公斤）、文华豪华圣诞礼篮（$5,688）等，为佳节飨宴添上矜贵滋味。凡于12月12日前选购指定节庆商品的宾客，即可尊享9折早鸟优惠。

文华饼店圣诞到会套餐

7. The Mira Hong Kong 圣诞火鸡派对外卖礼盒 五星级酒店盛宴

The Mira 圣诞火鸡派对外卖礼盒 （$2,288起，供8-10人享用）。

The Mira Hong Kong「圣诞火鸡派对外卖礼盒」精选重量达5-6公斤的优质火鸡，肉质丰腴，搭配传统香草火鸡馅料与酒店特制酱汁，完美重现经典的圣诞主菜，成为节日餐桌焦点。此外，到会套餐还包括烤时令芦笋、招牌黑松露薯蓉、柠檬抱子甘蓝帕玛面包屑等节庆美食，让您免去繁琐的烹饪准备，轻松与挚爱亲友共享温馨时光。

The Mira圣诞到会套餐

价钱：$2,288起，供8-10人享用。

预订期：即日起至12月26日。

优惠：提前透过 Mira eShop 预定可享高达85折早鸟优惠。

预订方式：透过Mira eShop网页订购。

8. 千両圣诞外卖 极上刺身/寿司/比利时朱古力蛋糕

千両特上圣诞派对盛（$1,687起，供3-4人享用）。

千両的「极上圣诞派对盛」及「特上圣诞派对盛」分别为5-6位及3-4位宾客精心设计，荟萃了极上刺身、寿司、炙烧寿司、海鲜沙律及日本直送比利时朱古力蛋糕。特别值得一提的是全新的「赘沢寿司圣诞盛」，以职人匠心演绎18款极致寿司，集结大吞拿鱼腩、海胆、松叶蟹蟹膏、鱼子酱、带子等顶级食材，带来味蕾上的奢华享受。

千両圣诞到会套餐

9. 东涌福朋喜来登酒店 美国Butterball火鸡套餐 自家制烟熏三文鱼

东涌福朋喜来登酒店美国Butterball火鸡（$988起，供6-8人享用）。

香港东涌世茂及福朋喜来登酒店旗下「水岸」餐厅，推出精心策划的家庭式圣诞到会盛宴。到会核心是美国 Butterball 火鸡套餐，这款火鸡以其鲜嫩多汁的肉质而闻名，是传统圣诞餐桌上不可或缺的主角。套餐设计旨在提供完整的节日体验，包含了火鸡烧汁及蔓越莓酱，以及一系列经典的配菜，如英式香肠烟肉卷、绵密的薯蓉、胡桃南瓜配蜂蜜及杏仁，以及法边豆配开心果及香橙。这些配菜不仅丰富了餐点的层次，也与火鸡的风味完美搭配。

为了让节日盛宴更添奢华，您还可以额外订购餐厅自家制的烟熏三文鱼，其独特的烟熏香气与细腻口感，将为聚餐带来更上一层楼的享受。

东涌福朋喜来登酒店圣诞到会套餐

10. CulinArt 1862 法式高级派对到会 早鸟优惠85折

CulinArt 1862节庆到会套餐（$988起，供4-6人享用）。

CulinArt 1862 位于铜锣湾，是一间匠心独运的高级西餐厅，以其对食材的严格挑选、烹饪的创新与热情而著称。餐厅的节庆到会套餐设计灵活，提供4至6人、6至8人及8至10人等多种选择，以满足不同规模家庭聚会的需求。套餐中包含了多款餐厅的招牌菜式，例如口感醇厚、风味浓郁的「法式红酒炖牛肉配薯蓉」，以及肉质鲜美、香气四溢的「烤猪鞍」和「烤干式熟成鸭胸」。

对于圣诞节的传统，餐厅还特别推出「6至8人烤原只火鸡套餐」，火鸡内酿满栗子馅料，搭配薯蓉、炒时蔬及传统酱汁，浓厚的节日气氛油然而生。若想进一步提升派对的奢华感，更可升级加配份量十足的「Ranger Rally 斧头牛排」，为您的餐桌增添尊贵气派。

CulinArt 1862圣诞到会套餐