$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一

随著圣诞与新年假期的临近，尖沙咀港青酒店再临阁精心策划了一系列节日自助餐，并与KKday携手推出惊喜连连的「12.12年终优惠」，让宾客能以低至$121的超值价格，品味环球佳肴，共度欢乐时光，无疑是今个冬季最不容错过的餐饮优惠。

尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠！$121/位起任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品

再临阁餐厅以丰富多样的国际美食闻名，特别是在节庆期间，更是将特色发挥得淋漓尽致。本次KKday「12.12年终优惠」中，再临阁12月至1月呈献的「爱在圣诞 Love is All Around」自助晚餐低至$121/位，宾客可尽情享受豪华美食，包括波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚等顶级海鲜，以及即煎虎虾、芝士焗蚝等招牌热盘。

为迎接普天同庆的圣诞佳节，再临阁更推出平安夜及圣诞节限定自助晚餐62折优惠，让宾客在浓厚的节日氛围中，享受一顿难忘的盛宴，无限量任食波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚、芝士焗蚝等节庆美食。此外，节庆限定甜品更是亮点，圣诞树头蛋糕、雪人姜饼蛋糕、火焰雪山、红桑子芝士蛋糕及香甜热红酒等，为圣诞餐宴画上甜蜜句号。

再临阁亦顾及长者宾客，特别在KKday「12.12年终优惠」期间推出自助午餐「长者买一送一」的优惠。平日两位长者同行仅需$394，平均每位$197，周末及公众假期则为$514/两位，平均每位$257。自助午餐供应多款冷盘、冻海鲜、鱼生、即煮面档、烧烤区、多款热盘及精致甜点。值得一提的是，此优惠需至少一位成人陪同，让家人可以一同享受美食，共度温馨时光。

尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠详情