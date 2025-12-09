Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一

饮食
更新时间：18:17 2025-12-09 HKT
发布时间：18:17 2025-12-09 HKT

随著圣诞与新年假期的临近，尖沙咀港青酒店再临阁精心策划了一系列节日自助餐，并与KKday携手推出惊喜连连的「12.12年终优惠」，让宾客能以低至$121的超值价格，品味环球佳肴，共度欢乐时光，无疑是今个冬季最不容错过的餐饮优惠。

尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠！$121/位起任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

再临阁餐厅以丰富多样的国际美食闻名，特别是在节庆期间，更是将特色发挥得淋漓尽致。本次KKday「12.12年终优惠」中，再临阁12月至1月呈献的「爱在圣诞 Love is All Around」自助晚餐低至$121/位，宾客可尽情享受豪华美食，包括波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚等顶级海鲜，以及即煎虎虾、芝士焗蚝等招牌热盘。

为迎接普天同庆的圣诞佳节，再临阁更推出平安夜及圣诞节限定自助晚餐62折优惠，让宾客在浓厚的节日氛围中，享受一顿难忘的盛宴，无限量任食波士顿龙虾、俄罗斯蟹脚、芝士焗蚝等节庆美食。此外，节庆限定甜品更是亮点，圣诞树头蛋糕、雪人姜饼蛋糕、火焰雪山、红桑子芝士蛋糕及香甜热红酒等，为圣诞餐宴画上甜蜜句号。

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

再临阁亦顾及长者宾客，特别在KKday「12.12年终优惠」期间推出自助午餐「长者买一送一」的优惠。平日两位长者同行仅需$394，平均每位$197，周末及公众假期则为$514/两位，平均每位$257。自助午餐供应多款冷盘、冻海鲜、鱼生、即煮面档、烧烤区、多款热盘及精致甜点。值得一提的是，此优惠需至少一位成人陪同，让家人可以一同享受美食，共度温馨时光。

【KKday 快闪限时抢｜尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

尖沙咀YMCA再临阁自助餐优惠详情

  • 优惠预订期：2025年12月10日12pm至12月23日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月11日至2026年1月11日
  • 地址：九龙尖沙咀梳士巴利道41号再临阁（南座四楼）／北座四楼

 

同场加映：连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
9小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
6小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
21小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
12小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
57分钟前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
5小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT