元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到

「元朗大宝冰室肉饼，全亚洲最优秀嘅肉饼饭，大件夹抵食……」这段关于「元朗大宝冰室」肉饼饭的潮文，近日在社交平台洗版疯传，更令「大宝冰室」和「肉饼饭」迅速演变成流量密码，除了出现不同版本，亦有不少品牌也借此抽水宣传。潮文更令网民专程到访元朗「朝圣」，导致餐厅客量急增，大排长龙！为何一家街坊茶记会突然弹起，有网民就发现这篇潮文疯传或源自一人之力，即看下文了解详情。

元朗街坊茶记「大宝冰室」肉饼饭 惊变Threads流量密码！

近日，社交平台Threads上不同帖文或留言区均能看见「元朗大宝冰室肉饼饭」这篇潮文迹影，行文用字夸张，毫不保留大力硬销「大宝冰室」的肉饼饭，如「每一块肉饼，都系嚟自元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作」、「全亚洲最优秀嘅肉饼饭」等。

「元朗大宝冰室肉饼饭」潮文原文：

＂元朗嘅大宝冰室，全亚洲最优秀嘅肉饼饭，每一块肉饼都系嚟自元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作，大件夹抵食，邻近西铁站、巴士总站，交通方便。＂

元朗大宝肉饼饭潮文疯传因一人之力？

今日有网民在Threads上发文，好奇「点解成个Threads都系元朗大宝冰室？」，留言处就有人尝试追寻这篇潮文食评的「源头」，估计是一名网友自今年5月起，不断在不同帖文反复留言，大赞元朗大宝冰室的肉饼饭「大件夹抵食」，且店舖「邻近西铁站、巴士总站，交通方便」，最终成功利用平台演算法及其「不懈努力」而成功洗版，造成病毒式传播，吸引不少网民模仿，甚至令IKEA等不少大品牌跟风借机宣传，最终让「元朗大宝冰室肉饼饭」成为流量密码，彻底在Threads洗版疯传！

客人激增大排长龙！疑似店东女儿现身：老豆完全招架唔到

「元朗大宝冰室肉饼饭」洗版式传播，成功带挈冰室生意，大批网民纷纷到场「朝圣」一尝肉饼饭，导致店舖大排长龙。有网民表示自己与大宝冰室老板的女儿是同事，并公开对话截图。从图片可见，店主女儿指爸爸最近「做到傻（开心嘅）」，要很早起身准备食材，甚至有一次白饭全部卖光，要叫客人去对面茶餐厅买白饭回来配肉饼食。

店主女儿补充，因为爸爸年事已高，未必可以快速出餐，因此恳请大家「如果唔近元朗，最好迟d先试。」最后该网民表示，店主及其女儿都不解为何爆红，「Uncle唔用社交媒体，太子女净系会post猫，佢地全家到宜家都未理解到发生咩事。」

网民热议：瞓觉都谂起肉饼

帖文引起网民热议，有网民爆笑表示「其实佢好耐之前就玩紧，我反而佩服佢玩咗咁耐仲玩紧」、「佢最劲系冇就咁copy&paste，有承接上文」、「一直以为玩胶，点知有一班人真系走去食」、「谜底终于解开，佩服佢咁努力，而家大家都知道元朗有间大宝冰室了」、「建议太子女分返啲佣金畀第一个出post嘅人。」

与此同时，有网民对被「元朗大宝冰室」洗版感到厌烦，「恭喜佢玩足半年终于成功咗，但我亦都决定唔会帮衬呢间嘢，好烦」、「以为好好笑咁，其实同tvb啲烦广告一样」、「但系老老豆豆，已经好反感，其实呢位师兄系咪要做低大宝冰室」、「我觉得冰室老细好快就会出嚟跪求唔好再曲线宣传，咁样Sell法执笠都似。」

图片及资料来源：Threads@chiuchiu1010_、[email protected]、[email protected]、Threads@travisgoood、[email protected]、Threads@chankitki

文：Y