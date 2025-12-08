麦当劳八达通App优惠！点餐满$50即回赠$10增值额 限期内先到先得最高赚$30（附其他快餐店支付优惠）

麦当劳素以其经典美味与便捷服务深受广大消费者喜爱，从香脆薯条、多汁巨无霸到广受欢迎的麦炸鸡，麦当劳总能满足不同味蕾的期待。为回馈顾客，麦当劳现联同八达通App推出独家支付优惠，让您在享用美食的同时，轻松赚取高达$30的八达通增值额奖赏，不容错过。

麦当劳ｘ八达通App支付优惠 点餐满额即享$10增值额回赠

为了让顾客享受更便捷的餐饮体验，香港麦当劳特别透过其官方App推出独家奖赏。由即日起至2025年12月31日，顾客只需透过麦当劳App点选心仪美食，单次消费满 $50 或以上，并以八达通App或八达通银包完成App内付款交易，即可获取 $10 八达通增值额奖赏。这项优惠适用于麦当劳App上的多款经典美食，无论是深受欢迎的巨无霸、香脆可口的麦炸鸡、鲜味十足的鱼柳饱，或是季节限定的特色餐点，都能让您在品尝美味的同时，轻松赚取回赠。

解锁高达$30增值额 限时优惠先到先得！

八达通增值额奖赏设有个人限额，每位合资格的八达通或八达通银包用户，在整个推广期内最多可享此优惠 3 次，意味著最高可赚取 $30 的八达通增值额。

值得注意的是，此优惠名额有限，将以先到先得的形式，送予首 374,500 笔完成合资格交易的八达通或八达通银包。

因此，有意享受这项优惠的顾客务必把握时间，于推广期（2025年12月8日至2025年12月31日）内尽早透过麦当劳App下单。奖赏将于完成合资格交易后的 5 日起存入合资格的八达通App（八达通或八达通银包）用户账户。

麦当劳 x 八达通优惠详情一览

使用方法：使用麦当劳App落单，并透过八达通App或八达通银包付款。

优惠日期: 2025年12月8日至2025年12月31日

奖赏上限: 每位合资格用户最多可享优惠 3 次，整个推广期内最高可获 $30 八达通增值额。

名额限制: 总名额 374,500 个，先到先得，送完即止。

奖赏派发: 奖赏将于完成合资格交易后 5 日起存入八达通App，八达通卡用户须于 2026 年 2 月 5 日前透过 www.octopus.com.hk/collection 领取。

不适用范围: 不适用于店内柜台或自助点餐机点餐。

同场加映！PayMe联乘大家乐推限时优惠 每周一派发$4折扣券

由即日起至2025年12月29日（星期一），PayMe用户可于每周一在PayMe App内的「优惠券」专区，领取大家乐专属减$4电子优惠券。优惠券数量有限，先到先得。使用方法简单，凡以PayMe单一交易于大家乐消费满$40，即可即时扣减$4。无论早晨享用经典早餐、中午品尝招牌焗猪扒饭及咖喱菜式，还是晚市选购丰富套餐，均能以更优惠价格享用大家乐人气美食。是次优惠适用于香港所有大家乐分店，喜爱大家乐的PayMe用户切勿错过每周一的抢券时段。