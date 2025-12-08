Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角街头炒栗子档提前结束营业！老板1原因清走货尾后暂别 网民叹：睇嚟又会少一档

更新时间：15:30 2025-12-08 HKT
发布时间：15:30 2025-12-08 HKT

每逢踏入秋冬，街头不时会传来阵阵炒栗子、煨蕃薯的香气，不过随住政府停止发出流动小贩牌照，并禁止牌照转让或继承，随著一众档主年纪渐长，同类小贩摊档亦相继结业。近日，有网民发现北角街头一档即炒栗子档，年迈老板张贴告示，通知顾客今年出于1原因提早结束营业，让网民不禁担心「嚟紧炒粟子小贩又会少一档，」，并呼吁市民「经过附近就帮衬吓啦！」

北角街头即炒栗子档提芾结束营业！老板1原因清走货尾后暂别

每年10月底至翌年4月左右，街头总会飘来炒栗子的香气，为冬天带来一丝温暖。不过，近年此类的流动小贩老板大多已有一定年纪，亦有不少人决定退休结业，车仔档数量亦越来越少。近日，有网民发现北角街头一档由年迈老板经营的即炒栗子档，即炒栗子大包售$50、小包售$30，还有煨紫薯、红薯、小蛋等定价$10起。

不过，老板早前张贴告示指出由于脚部肿痛，所以决定清走现有货尾后将提早结束营业，惟未有透露明年会否回归。楼主担心硕果仅存的炒栗子车仔档或将结业，感叹「炒栗子小贩又会少一档」，呼吁大家如经过北角新光戏院附近时，「就帮衬吓啦」。

网民大赞：炒得好食㗎！

原来这位炒栗子伯伯手艺深受欢迎，有网民表示：「北角伯伯炒得好食㗎」、「呢个伯伯劲nice！」。有网友对伯伯或会结业有所感慨，「好多时想自食其力都唔容易」；不过有眼利网民留意到老板只写提早结束，「下年唔知仲摆唔摆档」、「希望伯伯早日康复」。

港府停止发出流动小贩新牌照

流动小贩于香港有过百年历史，根据食物环境衞生署网页显示，高峰期曾发出达3万个流动小贩牌照，直到2024年12月底余下约233个流动小贩牌照，7成9的牌主年纪已超过70岁。惟政府于1972年起不再签发新的流动小贩牌照，且禁止牌照转让和继承，此类的街头栗子档日后或会消失。

文:RY

资料及图片来源:Threads

